Tạm dừng lưu thông trên đèo Ngoạn Mục vì phát sinh hơn 10 điểm sạt lở 19/11/2025 14:17

(PLO)- Lực lượng chức năng hướng dẫn các phương tiện tạm ngừng lưu thông qua đèo Ngoạn Mục (đèo Sông Pha) do mưa lớn làm phát sinh hơn 10 điểm sạt lở.

Trưa 19-11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã phối hợp lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa thống nhất tạm dừng lưu thông các phương tiện qua đèo Ngoạn Mục trên Quốc lộ 27 do phát sinh nhiều điểm sạt lở.

Lực lượng chức năng Lâm Đồng phối hợp với tỉnh Khánh Hoà tạm đóng đèo Ngoạn Mục để các đơn vị liên quan xử lý những điểm sạt lở phát sinh.

Theo cơ quan chức năng, việc đóng đèo sẽ thực hiện từ trưa 19-11 đến khi có thông báo mới để xử lý các điểm sạt lở. Quyết định được đưa ra khi mưa lớn kéo dài làm xuất hiện hơn 10 điểm sạt lở từ tối 17-11 cho tới sáng nay, đồng thời nguy cơ tiếp tục sạt trượt các điểm sạt mới, đe dọa an toàn người đi đường.

Trong thời gian tạm ngưng lưu thông trên đèo, lực lượng chức năng khuyến cáo các phương tiện di chuyển từ Phan Rang và Nha Trang đến Đà Lạt nên đi Quốc lộ 1 hoặc cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo vào hướng Bình Thuận, sau đó chọn một trong ba hướng: Quốc lộ 55 (đèo Đa Mi), Quốc lộ 28 (đèo Gia Bắc), rồi theo quốc lộ 20 lên Đà Lạt và các xã thuộc tỉnh Lâm Đồng cũ.

Nhiều cây cối, đất đá bên phía ta-luy âm sạt lở trên đèo Ngoạn Mục những ngày qua.

Hiện nay, các ngả đường lên khu vực trung tâm Đà Lạt cũ, tỉnh Lâm Đồng có 3 tuyến đèo bị sạt lở nặng, cơ quan chức năng tạm đóng đèo để sửa chữa, khắc phục, gồm: Đèo Khánh Lê (Quốc lộ 27C) nối Đà Lạt – Nha Trang; đèo D’ran (Quốc lộ 20) nối Đà Lạt – khu vực Phan Rang) và đèo Prenn, tuyến cửa ngõ lên Đà Lạt.