Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Khánh Hòa kích hoạt các phương án khẩn cấp 18/11/2025 21:12

Tối 18-11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa về công tác khắc phục sạt lở trên đèo Khánh Lê và một số khu vực sạt lở, ngập lụt.

10 người chết, gần 9.000 ngôi nhà bị ngập

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, trong hai ngày qua, trên địa bàn tỉnh này có mưa to trên diện rộng, khiến nhiều địa phương bị ngập nặng; nhiều tuyến giao thông bị sạt lở, giao thông chia cắt.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu tỉnh Khánh Hòa kích hoạt tình huống khẩn cấp. Ảnh: XUÂN HOÁT

Trong đó, tại đèo Khánh Lê trên Quốc lộ 27C, đất đá sạt lở đè trúng xe khách làm sáu người chết, 18 người bị thương. Đèo Khánh Sơn cũng bị sạt lở nặng làm một người chết, một người mất tích, bảy người bị thương. Các đơn vị, địa phương đã sơ tán 1.890 hộ với 6.507 người.

Đợt mưa lũ làm gần 9.000 căn nhà ngập, khoảng 7.000 ha lúa, 10 ha hoa màu, 100 ha cây ăn trái chìm trong nước; 160 gia súc, 11.521 gia cầm bị cuốn trôi. Thiệt hại hàng trăm tỉ đồng.

Ông Trần Hòa Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết những ngày tới, tỉnh sẽ tổ chức huy động, bố trí lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để triển khai công tác tìm kiếm người bị cuốn trôi tại xã Nam Khánh Vĩnh, phường Bắc Nha Trang.

Đồng thời, tỉnh sẽ bố trí đầy đủ phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng, lực lượng cứu hộ chuyên trách, lực lượng hỗ trợ tại chỗ, tổ chức tìm kiếm theo đúng phương án, an toàn và liên tục cho đến khi hoàn tất nhiệm vụ.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các lực lượng cứu hộ, cứu nạn. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; kịp thời cập nhật và cung cấp thông tin mới nhất cho các sở, ban, ngành, địa phương để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp.

Ông Hồ Xuân Trường, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, cho biết trong hai ngày qua, toàn hệ thống chính trị của tỉnh đã nỗ lực vừa khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở, vừa lo sơ tán đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Theo ông Trường, thời gian tới, tỉnh sẽ nghiên cứu, thực hiện các giải pháp để hạn chế thấp nhất tác động do thiên tai gây ra.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra các điểm sạt lở trên đèo Khánh Lê. Ảnh: AB

Riêng Quốc lộ 27C nối Khánh Hòa với Lâm Đồng, thời gian qua thường xuyên bị sạt lở, gây nguy hiểm đến tính mạng, ảnh hưởng đến kết nối giao thông giữa hai tỉnh.

Do đó, ông Trường đề nghị UBND tỉnh sớm cụ thể hóa chỉ đạo của Phó Thủ tướng, chuẩn bị nội dung báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng đường cao tốc nối Nha Trang với Đà Lạt nhằm kết nối khu vực Tây Nguyên với khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội.

Phải đảm bảo an toàn cho người dân

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa tập trung các phương án tìm kiếm nhanh nhất những người còn mất tích, có biện pháp đảm bảo an toàn, giảm thiệt hại về người. Đồng thời, hỗ trợ cứu chữa cho những trường hợp bị thương trong vụ tai nạn trên đèo Khánh Lê.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh tập trung khắc phục sạt lở các quốc lộ, tỉnh lộ, cố gắng hai ngày tới phải thông Quốc lộ 27C.

Trong hai ngày tới dự báo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa lớn, do vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa có phương án sơ tán dân, kích hoạt các phương án khẩn cấp. “Nếu ai không đi, không chấp hành phải cưỡng chế, không để thiệt hại về người”- ông Dũng lưu ý.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ sạt lở trên đèo Khánh Lê. Ảnh: XUÂN HOÁT

Phó Thủ tướng cũng lưu ý tỉnh Khánh Hòa chuẩn bị đầy đủ lương thực thực phẩm cung cấp cho người dân, đảm bảo đời sống nơi sơ tán.

Nếu thiếu lực lượng thì báo cáo để Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 hỗ trợ các phương tiện, nhân lực. Đồng thời, rà soát lại các hồ chứa nước, quy trình vận hành để đảm bảo vừa an toàn hồ đập, vừa an toàn cho vùng hạ lưu.

Đối với nội dung kiến nghị sớm triển khai dự án đường bộ cao tốc nối Nha Trang đi Đà Lạt, Chính phủ đang có chủ trương xây dựng các tuyến cao tốc nối Tây Nguyên xuống vùng duyên hải. Vì vậy UBND tỉnh Khánh Hòa cần sớm có văn bản đề xuất để Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Trước đó, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đi kiểm tra thực địa các vị trí sạt lở trên đèo Khánh Lê, đến Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ sạt lở.