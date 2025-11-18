Lũ về trong đêm, người Nha Trang lại thức trắng canh con nước 18/11/2025 20:18

(PLO)- Lũ lại đổ về, đêm nay người Nha Trang, Khánh Hòa lại thức trắng canh con nước.

Khoảng 19 giờ 15 phút ngày 18-11, nước lũ lại cuồn cuộn chảy về khu vực xã Diên Khánh, các phường Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa. Trời cũng bắt đầu mưa to khiến hàng trăm ngàn người dân lo lắng.

Lũ đang cuồn cuộn về trong đêm ở phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: XUÂN HOÁT

Lũ cuồn cuộn về trong đêm

Nhiều người ở Nha Trang gần như kiệt sức vì vừa trải qua trận lụt kỷ lục, nay sắp đối mặt với trận lũ thứ hai được dự đoán lớn không kém.

"Vừa dọn nhà xong, còn chưa kịp tắm rửa, ăn chén cơm thì ngoài ngõ đã í ới nhau về việc nước lũ về rồi. Bà con kê đồ đạc lên cao, tránh ướt vì nước lũ. Hai vợ chồng gần như kiệt sức" - chị Nguyễn Thị Thảo, ở tổ dân phố Phú Trung 2, phường Tây Nha Trang, mệt mỏi nói.

Tương tự, nhà ông Hồ Văn Tuấn, ngụ phường Tây Nha Trang, cũng tỏ ra ngán ngẩm: "Lũ rút hai vợ chồng tất tả gửi con để dọn nhà. Hôm qua hai chiếc xe máy đưa đi không kịp đã không còn nổ máy được vì ngập nước. Giờ lũ lại về, lại phải đi thuê khách sạn ngủ, sợ nửa đêm nước lên cao ra ngoài không được".

Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, một số đường ở phường Tây Nha Trang như Bàu Mác, Phú Trung, Quy Đông, Lương Định Của - Hương Lộ 45... nước lũ đã cuồn cuộn đổ về.

Trong đêm tối, nhiều tiếng í ới gọi nhau phụ giúp kê đồ đạc. "Thêm trận lụt này nữa chắc bán nhà ra chung cư ở. Chứ tài sản hư hại hết do nước lũ lên quá cao, quá nhanh như hôm 17-11"- anh Đạt, ngụ tổ dân phố Phú Trung, phường Tây Nha Trang, nói.

Vừa dọn xong nhà cửa, vợ chồng chị Thảo lục tục kê đồ vì lũ đang về. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, từ 19 giờ ngày 16-11 đến 19 giờ ngày 17-11, lượng mưa trên toàn tỉnh đạt từ 80 mm đến 250 mm; khu vực Vĩnh Hy, Ninh Hải, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Tây Nha Trang và một phần của Nam Nha Trang là vùng ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận mưa này.

Những địa bàn trên có tổng lượng mưa từ 300 đến 400 mm, cá biệt trạm Cam Ranh đạt 458,6 mm, trạm đo mưa Cam Phước Đông là 487,5 mm.

Riêng ngày 18-11, tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Tổng lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 18-11 phổ biến 30-60 mm, có nơi cao hơn 100 mm như Khánh Hiệp 156,3 mm.

Dự báo, từ đêm 18-11, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Sáng sớm ngày 19 và 20-11, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Lũ trên nhiều sông vượt báo động 3

Theo bản tin lúc 17 giờ 30 ngày 18-11, của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, trong 12 giờ qua, trên sông Cái Nha Trang mực nước lũ đang lên nhanh và có thể đạt đỉnh trong 7 giờ tới. Đỉnh lũ có thể vượt báo động 3.

Nhiều gia đình ở Nha Trang còn chưa kịp dọn dẹp vì nước chưa rút nay đối mặt với trận lũ mới. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo đó, mực nước lúc 17 giờ ngày 18-11 tại các trạm, như Đồng Trăng là 7,34 m, dưới mức báo động 1 là 0,66 m, tại trạm Diên Phú là 5,02 m, trên mức báo động 2 là 0,02m.

Dự báo trong 24 giờ tới, trên sông Cái Nha Trang lũ tiếp tục lên và đạt đỉnh trong 7-14 giờ tới; đỉnh lũ tại trạm thủy văn Đồng Trăng và trạm Diên Phú ở trên mức báo động 3 từ 0,1-0,5 m.

Các sông, suối khác trong tỉnh có khả năng xảy ra lũ ở mức báo động 2-3, có sông trên báo động 3.