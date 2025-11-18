Dự báo mưa trên 400 mm, người dân Khánh Hòa nguy cơ đón trận lụt thứ 2 18/11/2025 13:24

(PLO)- Dự báo, từ sáng 18 đến hết đêm 19-11, tỉnh Khánh Hòa có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 150-300 mm, có nơi trên 400 mm.

Trưa 18-11, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa cho biết, 24 giờ qua, địa Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Khánh Hòa có mưa to những ngày tới

Tổng lượng mưa tính từ 8 giờ ngày 17 đến 8 giờ ngày 18-11 phổ biến 30-80 mm, có nơi cao hơn như Khánh Phú 110 mm, Khánh Thượng 105 mm.

Dự báo, từ sáng 18-11 đến hết đêm ngày 19-11, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa to đến rất to và dông.

Đến sáng 18-11, nhiều nơi ở Nha Trang vẫn ngập sâu trong nước. Ảnh: XUÂN HOÁT

Tổng lượng mưa phổ biến từ 150-300 mm, có nơi trên 400 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo từ sáng 18 đến hết đêm 19-11, các địa phương có mưa rất to với tổng lượng mưa 200-300 mm, có nơi trên 400mm, gồm Vạn Ninh, Đại Lãnh, Tây Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa, Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Diên Khánh, Nha Trang, Cam Lâm, Cam Ranh, Khánh Sơn.

Các địa phương như Tây Khánh Sơn, Thuận Bắc, Ninh Hải, Bác Ái, Ninh Sơn, Phan Rang, Ninh Phước, Thuận Nam, có tổng lượng mưa 150-250 mm, có nơi trên 300 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, ngày và đêm 21-11, mưa lớn diện rộng tiếp tục xảy ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tổng lượng mưa phổ biến 50-120 mm, có nơi cao hơn 150 mm.

Sau trận mưa lớn, các hồ xả lũ, Nha Trang thành biển nước. Ảnh: XUÂN HOÁT

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên các sông tỉnh Khánh Hòa giảm xuống dưới mức báo động 1.

Từ đêm 18 đến 20-11, trên các sông tỉnh Khánh Hòa xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động 2-3, có sông trên mức báo động 3.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi; mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa; ngập úng vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Sẵn sàng cho công tác cứu nạn, cứu hộ

Sáng cùng ngày, tại cuộc họp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa, ông Vũ Xuân Thành, Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho biết ngày 18 và 19-11, Khánh Hòa vẫn còn mưa to đến rất to với lượng mưa 100-150 mm.

Ông Thành đề nghị tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo xã, phường tiếp tục rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở, nhất là khu dân cư; bố trí cán bộ trực tiếp theo dõi, kiểm tra hoạt động doanh nghiệp, tránh sự cố ảnh hưởng đến người dân.

Tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành, yêu cầu các lực lượng chức năng và các địa phương nhanh chóng khắc phục những điểm sạt lở, rà soát các vùng nguy cơ để gia cố đảm bảo an toàn, chỉ thông đường khi đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu rà soát, chuẩn bị phương tiện đầy đủ và phù hợp cho công tác cứu nạn cứu hộ. Ảnh: AB

Ông Thành cũng yêu cầu, trong quá trình cứu hộ, gia cố sạt lở phải có sự phối hợp giữa các lực lượng và đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia.

Về lâu dài, người đứng đầu Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu cần rà soát, chuẩn bị phương tiện đầy đủ và phù hợp cho công tác cứu nạn cứu hộ, từ phương tiện thô sơ đến hiện đại.

Bên cạnh đó, các sở, ngành và địa phương nhanh chóng dọn dẹp vệ sinh môi trường, đảm bảo điều kiện để học sinh trở lại trường sớm nhất với sự an toàn tuyệt đối; lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, kiểm soát quản lý thị trường, điều tiết giá cả nhằm ổn định đời sống người dân.