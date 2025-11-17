Lũ lên quá nhanh, nhiều người ở Nha Trang kêu cứu trong đêm 17/11/2025 20:56

(PLO)- Nhiều người dân ở Nha Trang, Khánh Hòa nhắn cầu cứu, xin cứu hộ trong đêm tối.

Tối 17-11, nước từ thượng nguồn tiếp tục đổ xuống hạ lưu sông Cái Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, khiến nhiều khu vực ở phường Tây Nha Trang, xã Diên Khánh, phường Nam Nha Trang bị cô lập vì nước lớn.

Những tiếng kêu cứu trong đêm

Theo nhiều người dân ở Nha Trang, đây là trận lụt lịch sử mà họ chưa từng chứng kiến. Nước lũ lên rất nhanh, mạnh, lớn bất ngờ khiến người dân ở Nha Trang trở tay không kịp.

"Nhà có hai người lớn tuổi. Hỗ trợ cứu dùm với ạ. Em ở khu nhà trọ Sâm Banh" - chị Ngô Thị Kim Thanh cầu cứu.

Chị Thanh nhắn tin xin cứu hỗ trợ. Ảnh: XH

Chị Thanh ở khu trọ đường 23-10, phường Tây Nha Trang. "Từ chiều nước đã tràn vào nhà nhưng chưa lớn. Đến tối nước về mạnh hơn. Nhà có người già bệnh tim nên tôi phải lên mạng nhắn tin kêu cứu" - chị Thanh nói.

Cùng cảnh ngộ, anh Hoàng Tiến Tài, ở thôn Võ Cang, phường Tây Nha Trang, cho biết nhà anh ở gần sân bóng Vĩnh Trung. Đến 19 giờ, nước lũ đã vào nhà cao tới đùi.

"Cứ tưởng nước sẽ rút nhưng không. Giờ đã vào nhà và cao tới đùi rồi. Nhà tôi có bà già, con gái và cháu 9 tuổi, mình tôi không thể xoay sở khi nước lũ lên cao" - anh Tài nói.

Tương tự, một người tên Nguyễn ở khu nhà nghỉ Ngọc Thu thuộc thôn Võ Cạnh, phường Tây Nha Trang cho biết bên ngoài nước đã lên cao tới đầu. "Ai có thể đến đưa em ra ngoài giúp. Nước vẫn đang dâng cao khiến em sợ" - Nguyễn kêu cứu.

Rất nhiều tiếng kêu cứu trong đêm vì nước lũ lên cao. Ảnh: XH

Theo Thiếu tá Vũ Huy Hoàng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ - Bộ Công an, chiều 17-11, đơn vị đã điều động 50 cán bộ, chiến sĩ cùng các trang thiết bị cần thiết đến địa bàn bị ngập lụt, xung yếu thuộc phường Tây Nha Trang để trợ giúp người dân.

Cứu người là trên hết

Chiều cùng ngày, ông Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng cứu, sơ tán người ở vùng bị ngập lụt trên địa bàn phường Tây Nha Trang.

Theo lãnh đạo phường Tây Nha Trang, đến cuối chiều 17-11, trên địa bàn phường này có nhiều khu vực ngập lụt, có nơi ngập khoảng 2 m.

Lực lượng cứu hộ nỗ lực vào những vùng ngập sâu giúp người dân nhưng nước quá lớn. Ảnh: XUÂN HOÁT

Một số khu vực ở Tây Nha Trang bị chia cắt do nước ngập quá lớn. Một số nơi bị ngập nặng, như tổ dân phố Phú Trung 2, Phú Bình, Bình Cang, Phú Bình, Phú Trung 1, Phú Trung 2, Phú Thạnh 1, Phú Thạnh 2, Phú Thạnh 3, Võ Cạnh, Xuân Sơn...

Phường Tây Nha Trang đã huy động 10 xuồng, ca nô, gần 180 dân quân tự vệ giúp sơ tán người, tài sản đến nơi tránh trú an toàn. Tuy nhiên, số lượng dân cần sơ tán quá lớn, trong khi không đủ phương tiện để tiếp cận người dân bị chia cắt do ngập nặng,…

Ông Trần Hòa Nam đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh khẩn trương điều động phương tiện, lực lượng hỗ trợ phường Tây Nha Trang sơ tán người dân, tài sản đến nơi an toàn sớm nhất.

Ông Trần Hòa Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (bìa phải), kiểm tra công tác ứng cứu. Ảnh: XUÂN HOÁT

Ông Nam yêu cầu phải đặt an toàn tính mạng người dân lên trên hết, không được bỏ rơi, bỏ sót người dân trong khu vực nguy hiểm. Đồng thời, tiếp tục rà soát những khu vực khác có nguy cơ ngập lụt để kịp thời có phương án ứng phó phù hợp; báo cáo ngay lên UBND tỉnh những vấn đề phát sinh trong quá trình cứu hộ, cứu nạn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường có phương án điều tiết, xả nước tại các hồ chứa nước hợp lý, kiểm soát chặt công tác xả lũ của các hồ đập, không gây ngập úng vùng hạ du.