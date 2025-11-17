Sập 1 căn nhà và sạt lở nhiều móng nhà cao tầng ở Quảng Trị 17/11/2025 16:42

(PLO)- Người dân trong ngôi nhà cao tầng ở Quảng Trị được sơ tán khẩn cấp trước nguy cơ đổ sập.

Chiều 17-11, UBND xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị, cho biết đang khẩn cấp di dời người dân ra nơi an toàn trước sự việc một ngôi nhà đổ sập, sạt lở các nhà khác.

Hàng loạt căn nhà bị xói lở, ăn sâu vào móng nhà.

Theo đó, khoảng 12 giờ cùng ngày, một phần ngôi nhà của bà T (xã Khe Sanh) bị sập do sạt lở phía chân móng. Rất may không có thiệt hại về người.

Tuy nhiên, một dãy nhà cao tầng sát bên cũng bị sạt lở, ăn sâu vào phần móng, có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Căn nhà đổ nát do sạt lở đất.

Trước vấn đề trên, xã Khe Sanh đã di dời người và tài sản của 11 hộ dân với 45 nhân khẩu đến nơi an toàn. Đồng thời, cắt cử lực lượng trực chốt không cho người dân vào bên trong để đảm bảo an toàn, tránh trường hợp xấu xảy ra.

Hiện, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đang có mưa lớn, làm nước lũ từ thượng nguồn đổ về chảy xiết; nhiều tuyến đường, khu dân cư bị ngập gây nhiều khó khăn.