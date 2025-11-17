Nước dâng cao đột ngột 2 giờ sáng, người dân Huế hốt hoảng chạy lũ

(PLO)- Nước lũ lên nhanh khiến nhiều nơi tại phường Phong Điền, TP Huế ngập sâu hơn 2,5 m, nhiều người dân không kịp trở tay.
Đến chiều 17-11, lũ vẫn còn ngập sâu nhiều khu dân cư tại xã Phong Điền, TP Huế.
Theo nhiều người dân địa phương, khoảng 2 giờ cùng ngày, khi người dân tổ dân phố Đông Thái, xã Phong Điền còn đang say ngủ thì nước lũ đổ về. Nước lên nhanh, dâng cao, tràn vào các khu dân cư, nhiều nơi ngập đến 2,5 m.
Ông Ngô Hồng Tứ, Bí thư chi bộ tổ dân phố Đông Thái, cho biết đến khoảng 3 giờ cùng ngày, nước đã bao trùm, chính quyền địa phương phải thông báo khẩn cấp để người dân ở những khu vực xung yếu, thấp trũng sơ tán đến nhà cao tránh lũ.
Theo ông Tứ, nước lũ bắt nguồn từ thượng nguồn sông Ô Lâu. Lũ về trong đêm làm hơn 50% số nhà ở địa phương này bị ngập, nhiều nhà ngập hơn nửa nhà, gây hư hỏng nặng nề về tài sản.