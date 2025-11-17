Nước dâng cao đột ngột 2 giờ sáng, người dân Huế hốt hoảng chạy lũ 17/11/2025 18:21

(PLO)- Nước lũ lên nhanh khiến nhiều nơi tại phường Phong Điền, TP Huế ngập sâu hơn 2,5 m, nhiều người dân không kịp trở tay.

Đến chiều 17-11, lũ vẫn còn ngập sâu nhiều khu dân cư tại xã Phong Điền, TP Huế.

Theo nhiều người dân địa phương, khoảng 2 giờ cùng ngày, khi người dân tổ dân phố Đông Thái, xã Phong Điền còn đang say ngủ thì nước lũ đổ về. Nước lên nhanh, dâng cao, tràn vào các khu dân cư, nhiều nơi ngập đến 2,5 m.

Ông Ngô Hồng Tứ, Bí thư chi bộ tổ dân phố Đông Thái, cho biết đến khoảng 3 giờ cùng ngày, nước đã bao trùm, chính quyền địa phương phải thông báo khẩn cấp để người dân ở những khu vực xung yếu, thấp trũng sơ tán đến nhà cao tránh lũ.

Theo ông Tứ, nước lũ bắt nguồn từ thượng nguồn sông Ô Lâu. Lũ về trong đêm làm hơn 50% số nhà ở địa phương này bị ngập, nhiều nhà ngập hơn nửa nhà, gây hư hỏng nặng nề về tài sản.

Đến chiều 17-11, nhiều khu vực tại tổ dân phố Đông Thái, phường Phong Điền, TP Huế vẫn ngập sâu trong nước. Ảnh: NGUYỄN DO

Nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng về trận lũ về trong sáng sớm cùng ngày. Ảnh: NGUYỄN DO

Theo người dân cho biết, khoảng 2 giờ ngày 17-11, nước lũ từ sông Ô Lâu bắt đầu tràn vào các căn nhà ở tổ dân phố Đông Thái. Nước lên nhanh đến mức người dân không kịp trở tay. Ảnh: NGUYỄN DO

Chỉ trong một tiếng đồng hồ, nước lũ đã dâng cao. Nhiều gia đình bất lực nhìn đồ đạc, tài sản tích cóp cả đời chìm dần trong dòng nước đục ngầu. Ảnh: NGUYỄN DO

Đến khoảng 3 giờ cùng ngày, nước lũ bao trùm, người dân ở trong những căn nhà vùng thấp trũng, nhà một tầng được sơ tán đến những căn nhà cao tầng. Ảnh: NGUYỄN DO

Khi trời sáng, cả khu dân cư Đông Thái rộng lớn biến thành một biển nước. Mọi con đường, ngõ hẻm đều chìm sâu dưới nước lũ, chỉ còn một màu đục ngầu. Ảnh: NGUYỄN DO

Theo ông Ngô Hồng Tứ, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Đông Thái, nhiều căn nhà cấp bốn bị ngập hơn nửa nhà; đây là đợt lũ nước dâng cao nhất trong nhiều năm gần đây. Trước đó, người dân cũng chủ động kê cao đồ đạc nhưng không ngờ nước lũ dâng cao đến vậy. Ảnh: NGUYỄN DO

Nước lũ rút để lại những dấu vết trên tường nhà. Ảnh: NGUYỄN DO

Theo thống kê ban đầu, khoảng 50% số căn nhà ở địa phương này bị ngập sâu, có nơi ngập hơn 2,5 m. Ảnh: NGUYỄN DO

Người dân tranh thủ nước rút đến đâu dọn dẹp đến đó. Ảnh: NGUYỄN DO

Đến chiều cùng ngày, giao thông vẫn hoàn toàn bị tê liệt. Những con đường vốn tấp nập nay trở thành luồng di chuyển duy nhất bằng thuyền. Ảnh: NGUYỄN DO

Khu chợ ở Đông Thái cũng bị ngập trong nước. Ảnh: NGUYỄN DO

Nhiều phương tiện, tài sản của người dân bị ngập trong nước. Ảnh: NGUYỄN DO

Nỗi mệt mỏi hiện rõ trên từng khuôn mặt sau một đêm trắng thức trắng chạy lũ và cả một ngày dài vật lộn dọn dẹp. Ảnh: NGUYỄN DO

Theo ông Hồ Đôn, Chủ tịch UBND phường Phong Điền, sáng 17-11, tại các tổ dân phố Phú Kinh, Phong Thu, Huỳnh Trúc, Đông Thái, Hưng Thái, nước ngập sâu 4,5- 5 m. Phường Phong Điền có 173 căn nhà bị ngập 2- 2,5 m. Các khu vực khác như Vĩnh Nguyên, Trạch Tả, Huỳnh Liên, An Thôn cũng ngập 0,5- 0,8 m. Ảnh: NGUYỄN DO

Tỉnh lộ 6, tỉnh lộ 17 có nhiều đoạn bị ngập sâu, lực lượng chức năng đã cấm phương tiện qua lại. Ảnh: NGUYỄN DO