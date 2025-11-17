TP Huế: Nhiều khu vực ở Phong Điền ngập sâu đến 5 m 17/11/2025 12:49

(PLO)- Nước sông lên nhanh khiến nhiều khu vực ở phường Phong Điền, TP Huế ngập sâu đến 5 m, lực lượng chức năng sơ tán khẩn cấp 129 hộ dân với 381 người.

Trưa 17-11, ông Hồ Đôn, Chủ tịch UBND phường Phong Điền, TP Huế, cho biết mưa lũ đang diễn biến rất phức tạp, nước sông lên nhanh khiến nhiều khu vực ngập sâu đến 5 m, đời sống người dân bị đảo lộn.

Nhiều khu vực ở phường Phong Điền ngập sâu.

Theo ông Đôn, tại các tổ dân phố Phú Kinh, Phong Thu, Huỳnh Trúc, Đông Thái, Hưng Thái, nước ngập sâu 4,5- 5 m. Phường Phong Điền có 173 căn nhà bị ngập 2- 2,5 m. Các khu vực khác như Vĩnh Nguyên, Trạch Tả, Huỳnh Liên, An Thôn cũng ngập 0,5- 0,8 m.

Nước lũ lên nhanh gây thiệt hại về tài sản. Chợ Phong Mỹ ngập 2,5 m khiến hàng hóa của 20 hộ tiểu thương bị thiệt hại nặng, hiện chưa thể thống kê.

Nhiều khu vực ở Phong Điền ngập sâu đến 5 m.

Về giao thông, tỉnh lộ 6, tỉnh lộ 17 có nhiều đoạn bị ngập sâu, lực lượng chức năng đã cấm phương tiện qua lại.

Đến 10 giờ sáng nay, chính quyền địa phương đã sơ tán 129 hộ với 381 người đến nơi an toàn. Hiện nay, nước sông vẫn tiếp tục lên nhanh, địa phương đang tập trung lực lượng để ứng phó.