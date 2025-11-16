Mưa lớn ở Huế gây sạt lở đường Hồ Chí Minh, sơ tán hàng chục hộ dân 16/11/2025 19:52

(PLO)- Mưa lớn kéo dài tại các xã miền núi của TP Huế đã gây ra nhiều điểm sạt lở trên đường Hồ Chí Minh, làm gián đoạn giao thông.

Chiều 16-11, mưa lớn tại các xã miền núi của TP Huế đã gây sạt lở nghiêm trọng trên đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 49.

Chính quyền đã phải di dời khẩn cấp 70 người dân, một xe máy bị nước cuốn trôi khi qua tràn.

Mưa lớn ở Huế gây sạt lở đường Hồ Chí Minh, sơ tán hàng chục hộ dân.

Theo Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế), từ 19 giờ ngày 15-11 đến 16 giờ ngày 16-11, tổng lượng mưa đo được ở vùng núi phổ biến 150-270 mm, một số nơi cao hơn như Hồng Thái 386 mm.

Mưa lớn đã gây ra 5 điểm sạt lở trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã A Lưới 3), làm gián đoạn giao thông. Trên Quốc lộ 49 (đoạn qua xã A Lưới 5) cũng ghi nhận một điểm sạt lở đất, khiến việc lưu thông gặp khó khăn.

Ông Phan Duy Khanh, Chủ tịch UBND xã A Lưới 2, cho biết xã đã tổ chức di dời xen ghép 20 hộ với 70 khẩu đến nhà hàng xóm an toàn để ứng phó mưa lớn kéo dài.

Cũng theo ông Khanh, từ trưa 16-11, mưa lớn gây úng ngập cục bộ, đặc biệt đoạn đường Hồ Chí Minh qua khu vực A Ngo ngập sâu 0,4-0,5 m.

Mưa lớn gây ngập cục bộ trên đường Hồ Chí Minh.

"Nước cũng cuốn trôi một xe máy khi qua tràn tại thôn 3, rất may người điều khiển an toàn" - ông Khanh thông tin.

Theo dự báo, từ chiều 16-11 đến chiều 18-11, địa bàn TP Huế tiếp tục có mưa to đến rất to.

Để chủ động điều tiết, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế đã ra lệnh cho hồ thủy điện Bình Điền và Hương Điền vận hành điều chỉnh tăng lưu lượng qua tràn và tuabin đến 1.500 m3/s.