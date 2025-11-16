Mưa xối xả, nước chảy như thác trên đường Hồ Chí Minh 16/11/2025 14:29

(PLO)- Mưa xối xả ở miền núi TP Huế, khiến đường Hồ Chí Minh bị ngập cục xe máy, xe ô tô gầm thấp không thể qua lại.

Chiều 16-11, ông Phan Duy Khanh, Chủ tịch UBND xã A Lưới 2, TP Huế, cho biết mưa lớn đã gây ngập cục bộ, bồi lấp tại một số vị trí trên đường Hồ Chí Minh qua địa bàn này.

Theo ông Phan Duy Khanh, do mưa lớn kéo dài khiến nước từ những khu vực cao chảy xuống đường, kéo theo đất đá khiến xe máy, ô tô con ngầm thấp không thể qua lại.

Nước từ khu vực cao chảy xuống đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã A Lưới 2.

Hiện chính quyền địa phương đã cho rào chắn, đặt biển cảnh báo tại các điểm nguy hiểm; đồng thời bố trí lực lượng, phương tiện hỗ trợ xử lý những vị trí không đi được.

Theo một số tài xế, từ sáng đến trưa nay, khu vực miền núi thuộc các xã A Lưới từ 1 - 5 có mưa rất to. Một số đoạn trên đường Hồ Chí Minh nước chảy xiết như thác, ảnh hưởng đến giao thông.

Nước dâng cao, chảy xiết qua đường Hồ Chí Minh.

Trước đó, Đài Khí tượng thủy văn TP Huế cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh kết hợp với gió đông, từ ngày 15 đến 19-11, TP Huế sẽ có một đợt mưa rất to trên diện rộng.

Tổng lượng mưa đợt này phổ biến 200- 450 mm, vùng núi 300-600 mm, có nơi trên 800 mm. Đợt mưa này tập trung cường độ mạnh nhất vào hai ngày 17 và 18-11.

Cùng với mưa lớn, từ ngày 17-11, không khí lạnh mạnh sẽ gây rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-19 độ C, các xã khu vực miền núi như A Lưới 1, A Lưới 5 nhiệt độ thấp nhất chỉ còn 15-17 độ C.

Trên biển, dự báo gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,5-4 m