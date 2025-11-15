Suối dưới chân núi Bạch Mã tan hoang sau trận mưa lớn nhì thế giới 15/11/2025 08:27

(PLO)- Dòng nước bắt nguồn từ núi Bạch Mã, nơi ghi nhận lượng mưa lớn nhì thế giới, cuồn cuộn chảy về khiến các dòng suối tan hoang.

Những con suối lớn bắt nguồn từ núi Bạch Mã đổ về xã Khe Tre (TP Huế) tan hoang, sạt lở nghiêm trọng sau đợt mưa lũ cuối tháng 10-2025.

Đây là thời điểm đỉnh Bạch Mã ghi nhận lượng mưa trong 24 giờ (từ 19 giờ ngày 26 đến 19 giờ ngày 27-10) là 1.739 mm, chưa từng có tại Việt Nam và lớn nhì thế giới.

Ông Trần Văn Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Khe Tre cho biết, trong trận lũ vừa qua, mưa lớn tại chỗ cộng hưởng với nước từ thượng nguồn dãy Bạch Mã đổ về khiến bốn con suối chính trên địa bàn dâng cao, chảy xiết dữ dội.

Lòng suối bị xé rộng, xâm lấn và ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều khu vực dân cư.

Hai bên bờ suối bị sạt lở nghiêm trọng, tạo thành những vực sâu dựng đứng.

Cây cỏ bị cuốn theo dòng nước lũ, giờ vẫn còn vương lại trên những đường dây điện đi qua suối.

Suối Thác Trượt, dòng suối chảy qua khu vực trung tâm xã Khe Tre sạt lở tan hoang, ngổn ngang sau cơn lũ dữ.

Sạt lở ăn sâu vào tỉnh lộ, tuyến đường huyết mạch nối các địa phương vùng núi Nam Đông (cũ) với trung tâm TP Huế và Quốc lộ 1.

Dòng suối "ngoạm" sâu vào khu dân cư, khiến ba ngôi nhà bị sập và đe dọa nhiều căn nhà khác.

Những thân gỗ lớn bị cuốn trôi, nằm ngổn ngang giữa dòng suối.

Người dân tranh thủ đi nhặt những cành cây, củi khô trôi dạt còn sót lại.

Những bụi tre, khóm trúc bị sức nước quật ngã, nằm rạp bên bờ suối.

Khung cảnh hai bên bờ suối trở nên xơ xác, tan hoang sau khi cơn lũ đi qua.

Cây cối, vườn tược của người dân bị cuốn phăng xuống dòng suối.

Dòng suối nay đã trong xanh trở lại, nhưng hành trình khôi phục, tái thiết cuộc sống của người dân sau lũ vẫn còn chồng chất khó khăn.