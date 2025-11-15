Suối dưới chân núi Bạch Mã tan hoang sau trận mưa lớn nhì thế giới

(PLO)- Dòng nước bắt nguồn từ núi Bạch Mã, nơi ghi nhận lượng mưa lớn nhì thế giới, cuồn cuộn chảy về khiến các dòng suối tan hoang.
Những con suối lớn bắt nguồn từ núi Bạch Mã đổ về xã Khe Tre (TP Huế) tan hoang, sạt lở nghiêm trọng sau đợt mưa lũ cuối tháng 10-2025.
Đây là thời điểm đỉnh Bạch Mã ghi nhận lượng mưa trong 24 giờ (từ 19 giờ ngày 26 đến 19 giờ ngày 27-10) là 1.739 mm, chưa từng có tại Việt Nam và lớn nhì thế giới.
Những thân gỗ lớn bị cuốn trôi, nằm ngổn ngang giữa dòng suối. Những bụi tre, khóm trúc bị sức nước quật ngã, nằm rạp bên bờ suối.