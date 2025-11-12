'Đoàn từ thiện' nhờ gọi 15 phụ nữ nhận quà, thấy đàn ông đến cùng liền bỏ đi 12/11/2025 11:23

(PLO)- Nhóm người lạ mặt tự xưng đoàn từ thiện đến vùng ảnh hưởng bởi mưa lũ, nhờ người dân địa phương gọi khoảng 15 phụ nữ tập trung nhận quà nhưng sau đó đã bỏ đi.

Ngày 12-11, lãnh đạo UBND xã Đan Điền, TP Huế, cho biết địa phương vừa phát đi cảnh báo người dân về tình trạng lợi dụng danh nghĩa từ thiện để tiếp cận, lừa đảo sau thiên tai.

Nhiều nơi ở xã Đan Điền, TP Huế, bị ngập sâu trong đợt mưa lũ cuối tháng 10, đầu tháng 11.

Theo đó, sự việc đáng ngờ xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 ngày 11-11 tại thôn Bao La, xã Đan Điền.

Một nhóm người lạ mặt đã tìm đến nhà ông Nguyễn Văn H và bà Nguyễn Thị T, tự xưng đoàn cứu trợ lũ lụt. Nhóm đề nghị ông H và bà T giúp đỡ bằng cách thông báo cho khoảng 15 phụ nữ trong thôn tập trung tại nhà bà T để nhận quà.

Tuy nhiên, khi những người phụ nữ đến nhận quà lại có nhiều người đàn ông trong gia đình đi cùng, thấy vậy nhóm đối tượng thay đổi thái độ, nói hàng cứu trợ chưa đến, xin phép đi kiểm tra rồi nhanh chóng bỏ đi.

Từ sự việc trên, Công an xã Đan Điền đã ra khuyến cáo để người dân nâng cao cảnh giác, tránh bị kẻ gian lợi dụng.