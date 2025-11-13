TP Huế sắp đón đợt mưa rất lớn, khả năng gây ra lũ và sạt lở đất 13/11/2025 16:11

(PLO)- Mưa lớn trong vài ngày tới tại Huế được dự báo có khả năng gây ra lũ, lũ quét và sạt lở ở vùng đồi núi, ven sông suối; ngập lụt ở vùng thấp trũng, đô thị.

Chiều 13-11, Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế phát tin cảnh báo một đợt mưa lớn diện rộng, dự báo kéo dài nhiều ngày với cường suất mạnh, đi kèm rủi ro thiên tai cấp 2.

Đợt mưa lớn cuối tháng 10 và đầu tháng 11 gây ngập lụt diện rộng tại TP Huế. Ảnh: Đ.HOÀNG

Theo đó, từ đêm 15-11 đến ngày 19-11, tại TP Huế có mưa to đến rất to trên diện rộng. Tổng lượng mưa cả đợt ở vùng đồng bằng phổ biến 200-450 mm, có nơi trên 600 mm; tại vùng núi, lượng mưa phổ biến 300-600 mm, có nơi trên 800 mm.

Đợt mưa có cường suất mạnh nhất được dự báo tập trung trong hai ngày 17 và 18-11. Từ sau ngày 19-11, TP Huế vẫn còn có mưa, rải rác, có nơi mưa to.

Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở vùng đồng bằng là cấp 1; vùng núi là cấp 2.

Mưa lớn được dự báo có khả năng gây ra lũ, lũ quét và sạt lở, trượt lở đất ở vùng đồi núi và ven các sông suối. Các khu vực được cảnh báo nguy cơ cao bao gồm: A Lưới 1-5, Phong Điền, Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Phú Lộc...

Ngoài ra, còn có nguy cơ cao gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, đô thị, đặc biệt là các nơi có hệ thống thoát nước kém như Phú Xuân, Thuận Hóa, An Cựu, Thủy Xuân, Thanh Thủy, Hương Thủy...

Cơ quan khí tượng cũng khuyến cáo người dân cần chủ động đề phòng với cường suất mưa rất lớn (từ 100 mm/giờ đến trên 200 mm/3 giờ) có thể gây ngập lụt, ngập úng đô thị trên diện rộng.

Trước đó, để ứng phó với đợt mưa lũ này, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng có lệnh vận hành các hồ chứa thủy điện Hương Điền, Bình Điền và hồ Tả Trạch.