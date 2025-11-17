Mưa lớn dồn dập, lũ dâng cao, người dân Huế vội vã đưa xe đi tránh lũ

Sáng 17-11, mưa lớn diện rộng khiến lũ trên sông Bồ vượt mức báo động III 0,41 m, sông Hương vượt báo động II.

Ghi nhận của PV, mưa lớn cộng với nước lũ trên các sông đổ về đã làm nhiều khu vực trũng thấp ở TP Huế bị ngập. Một lần nữa, người dân ở Huế phải hối hả di dời tài sản, đưa ô tô, xe máy lên nơi cao ráo để tránh lũ.

Huy động gần 8.500 người ứng phó

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế đã ban hành hàng loạt công văn, lệnh vận hành hồ chứa để chủ động ứng phó.

TP Huế đã huy động lực lượng lớn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ. Cụ thể, Bộ Chỉ huy Quân sự TP duy trì 5.933 người; Công an TP duy trì 2.000 cán bộ, 50 ca nô, 60 xuồng; Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng duy trì 400 cán bộ chiến sỹ.

Các lực lượng này đang duy trì nghiêm túc chế độ trực ban, sẵn sàng chiến đấu và cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Học sinh nghỉ học do nước lũ đang lên

Do nước lũ các sông đang lên, để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, Sở GD&ĐT TP Huế đã thông báo cho học sinh nghỉ học ngày thứ Hai (17-11). Riêng đối với vùng không bị ảnh hưởng thì tổ chức dạy học bình thường.