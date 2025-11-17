Mưa lớn dồn dập, lũ dâng cao, người dân Huế vội vã đưa xe đi tránh lũ

(PLO)- Mưa lớn cộng với nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều khu vực trũng thấp ở TP Huế bị ngập nước, người dân đang hối hả di dời tài sản tránh lũ.

Sáng 17-11, mưa lớn diện rộng khiến lũ trên sông Bồ vượt mức báo động III 0,41 m, sông Hương vượt báo động II.

Ghi nhận của PV, mưa lớn cộng với nước lũ trên các sông đổ về đã làm nhiều khu vực trũng thấp ở TP Huế bị ngập. Một lần nữa, người dân ở Huế phải hối hả di dời tài sản, đưa ô tô, xe máy lên nơi cao ráo để tránh lũ.

Tính đến 7 giờ sáng 17-11, mực nước trên các sông dâng cao. Cụ thể, sông Hương tại trạm Kim Long là 2,64 m, trên BĐ II 0,64 m. Đặc biệt, sông Bồ tại trạm Phú Ốc đã lên 4,91 m, trên BĐ III 0,41 m. Ảnh: NGUYỄN DO
Mưa lớn kết hợp với việc các hồ thủy điện điều tiết khiến nước tại nhiều khu vực trũng thấp ở Huế lên nhanh. Ảnh: NGUYỄN DO
Tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp khi các hồ thủy điện lớn đang tiếp tục vận hành điều tiết. Tính đến 7 giờ sáng 17-11, hồ thủy điện Hương Điền đang xả về hạ du với lưu lượng 3.528 m3/s, hồ Bình Điền xả 638 m3/s và hồ Tả Trạch xả 325 m3/s. Ảnh: NGUYỄN DO
Đài Khí tượng thuỷ văn TP Huế dự báo từ nay đến sáng 19-11, tại Huế tiếp tục có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa cả đợt ở vùng núi phổ biến 300-600 mm, có nơi trên 800 mm. Ảnh: NGUYỄN DO
Theo ghi nhận vào sáng 17-11, nhiều tuyến đường, khu vực thấp trũng ở Huế bị ngập cục bộ. Ảnh: NGUYỄN DO
Nhiều nơi ngập sâu quá đầu gối người lớn. Ảnh: NGUYỄN DO
Người dân tại nhiều tuyến đường đã bắt đầu dọn dẹp tài sản, dắt xe máy, lái ô tô tìm đến các khu vực cầu, đường cao ráo để tránh ngập. Ảnh: NGUYỄN DO
Người dân đưa ô tô đến khu vực quảng trường ở khu Trung tâm hành chính TP Huế để tránh lụt. Ảnh: NGUYỄN DO
Ô tô xếp chen chúc nhau tại khu vực giữa quảng trường. Ảnh: NGUYỄN DO
Ngoài ô tô thì nhiều xe máy cũng được người dân đưa đến khu vực này để tránh lũ. Ảnh: NGUYỄN DO
Xe máy xếp hàng dài tại những khu vực cao ráo giữa quảng trường. Ảnh: NGUYỄN DO
Nước trên sông An Cựu tràn lên đường Phan Đình Phùng. Ảnh: NGUYỄN DO
Ở khu vực hạ du sông Bồ, nước lũ đang dâng cao và chảy xiết. Ảnh: T.HIỆP
Tại thôn Xuân Tùy, xã Đan Điền nước lũ dâng cao, người dân sử dụng thuyền để đi lại. Ảnh: T.HIỆP

Huy động gần 8.500 người ứng phó

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế đã ban hành hàng loạt công văn, lệnh vận hành hồ chứa để chủ động ứng phó.

TP Huế đã huy động lực lượng lớn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ. Cụ thể, Bộ Chỉ huy Quân sự TP duy trì 5.933 người; Công an TP duy trì 2.000 cán bộ, 50 ca nô, 60 xuồng; Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng duy trì 400 cán bộ chiến sỹ.

Các lực lượng này đang duy trì nghiêm túc chế độ trực ban, sẵn sàng chiến đấu và cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Học sinh nghỉ học do nước lũ đang lên

Do nước lũ các sông đang lên, để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, Sở GD&ĐT TP Huế đã thông báo cho học sinh nghỉ học ngày thứ Hai (17-11). Riêng đối với vùng không bị ảnh hưởng thì tổ chức dạy học bình thường.

