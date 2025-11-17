Sạt lở, ngập lụt chia cắt nhiều nơi ở Quảng Trị 17/11/2025 09:16

(PLO)- Tỉnh Quảng Trị có gần 20 điểm ngập lụt, có nơi ngập đến 1 m nước, gây chia cắt nhiều khu vực.

Sáng 17-11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị thông tin từ đêm qua và rạng sáng nay, trên địa bàn tỉnh này có mưa vừa đến mưa to. Tổng lượng mưa 24 giờ qua phổ biến 40-110 mm, có nơi lớn hơn, như Tà Rụt 258,2 mm, Hướng Sơn 203,8 mm.

Lũ gây chia cắt hàng một tuyến giao thông ở Quảng Trị.

Mưa lớn kéo dài làm ngập đường từ UBND xã Kim Ngân đi đập Côn Cùng ngập sâu khoảng 1 m, đường vào bản An Bai đoạn qua ngầm An Bai ngập sâu khoảng 1 m. Quốc lộ 9B cũng có một số tràn bị ngập 0,3- 0,4 m, nước chảy xiết.

Tại xã Đakrong có 10 điểm ngập, giao thông bị chia cắt không đi lại được. Đường Hồ Chí Minh nhánh tây tại km1 cũng bị ngập sâu đến 1 m.

Hiện, trên địa bàn ba xã Kim Ngân, Đakrong, La Lay, Bến Quan có 19 điểm ngập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Quốc lộ 15D tắc đường do đất đá sạt lở.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị cắt cử lực lượng trực chốt để cảnh báo tại các điểm ngập, đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Theo dự báo, từ sáng 17-11 đến ngày 19-11, khu vực tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo tổng lượng mưa các khu vực như sau: Khu vực phía bắc tỉnh Quảng Trị phổ biến 70-200 mm, có nơi trên 220 mm.

Khu vực phía nam tỉnh Quảng Trị phổ biến 120-250 mm, có nơi trên 300 mm. Nhận định lũ trên sông Thạch Hãn đạt đỉnh 7.0 m, trên báo động 3 là 1.0 m vào trưa 17-11, sông Ô Lâu tại Hải Tân đạt đỉnh 3.40 m ở mức báo động 3.