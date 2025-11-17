Còn 2 thi thể mắc kẹt trong xe, dưới đất đá sạt lở trên đèo Khánh Lê

Theo báo cáo ban đầu của cơ quan chức năng, vụ sạt lở trên quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hòa, đã làm sáu người chết, 19 người bị thương.
Thông tin ban đầu, xe khách bị nạn của hãng Phương Trang, chạy tuyến Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đi tỉnh Quảng Ngãi. Khi đến đoạn qua đèo Khánh Lê, đất đá từ trên núi sạt lở đè trúng.
Vụ tai nạn làm sáu người chết (gồm ba nam, ba nữ), 19 người bị thương. Trên xe có tổng cộng 29 hành khách, trong đó hai tài xế, một phụ xe.
Các ca chấn thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, những người tử vong được đưa về các bệnh viện Khánh Vĩnh, Bệnh viện Diên Khánh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.
Hiện, còn hai thi thể bị mắc kẹt trong xe, dưới lớp đá chưa đưa ra ngoài được.
Trao đổi với PV, đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết công tác cứu nạn, cứu hộ phải tạm dừng vì đèo Khánh Lê mưa rất lớn, cơ quan chức năng đã đóng đèo. "Công tác cứu nạn, cứu hộ tạm thời phải dừng lại để chờ mưa ngớt" - đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa thông tin.
Danh sách 19 người bị thương và tình trạng của nạn nhân
- Nguyễn Thị Sương bị chấn thương cột sống lưng
- Nguyễn Long Cương gãy xương
- Lô Thị Thúy Quyên đa chấn thương
- Lê Thị Kim Nhuận đa chấn thương
- Lương Văn Hoại trật khớp
- Trần Thị Anh Đào trật khớp háng
- Đào Đàng Thông chấn thương đầu
- Võ Bảy Khánh chấn thương ngực kín
- Võ Thị Hải chấn thương ngực kín
- Nguyễn An Ninh chấn thương cột sống
- Đoàn Minh Hậu
- Nguyễn Văn Bảo, đa chấn thương
- Nguyễn Văn Từ gãy xương bàn chân
- Huỳnh Đức Khiêm chấn thương đầu
- Võ Trường Sinh gãy xương bàn chân
- Trần Văn Hải chấn thương bụng
- Trần Văn Nam chấn thương ngực, gãy khủy chậu
- Trương Thị Mỹ Linh gãy xương cánh tay trái
- Cao Thị Vân chấn thương đầu