Còn 2 thi thể mắc kẹt trong xe, dưới đất đá sạt lở trên đèo Khánh Lê 17/11/2025 08:34

(PLO)- Ngoài những người bị thương đang cấp cứu, hai nạn nhân tử vong còn mắc kẹt trong xe, dưới đất đá sạt lở trên đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hòa.

Theo báo cáo ban đầu của cơ quan chức năng, vụ sạt lở trên quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hòa, đã làm sáu người chết, 19 người bị thương.

Thông tin ban đầu, xe khách bị nạn của hãng Phương Trang, chạy tuyến Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đi tỉnh Quảng Ngãi. Khi đến đoạn qua đèo Khánh Lê, đất đá từ trên núi sạt lở đè trúng.

Đá từ trên núi đổ xuống, đè nát xe khách.

Vụ tai nạn làm sáu người chết (gồm ba nam, ba nữ), 19 người bị thương. Trên xe có tổng cộng 29 hành khách, trong đó hai tài xế, một phụ xe.

Các ca chấn thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, những người tử vong được đưa về các bệnh viện Khánh Vĩnh, Bệnh viện Diên Khánh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Hiện, còn hai thi thể bị mắc kẹt trong xe, dưới lớp đá chưa đưa ra ngoài được.

Trao đổi với PV, đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết công tác cứu nạn, cứu hộ phải tạm dừng vì đèo Khánh Lê mưa rất lớn, cơ quan chức năng đã đóng đèo. "Công tác cứu nạn, cứu hộ tạm thời phải dừng lại để chờ mưa ngớt" - đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa thông tin.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đưa một người bị thương ra ngoài.