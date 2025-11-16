Quảng Trị ngập lụt nhiều nơi sau cơn mưa lớn 16/11/2025 15:56

(PLO)- Cơn mưa lớn từ đêm 15-11 đến nay đã làm cho nhiều nơi ở Quảng Trị bị ngập nước, chia cắt cục bộ.

Ngày 16-11, UBND xã Kim Ngân (tỉnh Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn xã đã có nhiều điểm bị ngập lụt cũng như nguy cơ cao bị sạt lở tại các tuyến đường xung yếu.

Theo đó, sau cơn mưa lớn kéo dài từ đêm qua (15-11) đến nay đã làm mực nước tại các khe suối, sông dâng cao.

Nhiều ngầm tràn đã bị ngập sâu, giao thông qua lại khó khăn. Ảnh: MT

Điển hình như tại ngầm An Bai đã bị ngập nước đến 80 cm, tại quốc lộ 9B cũng bị nước ngập ở ngầm số 23, số 25 gây chia cắt.

Còn tại quốc lộ 9C, tuyến đường đang có nguy cơ cao bị sạt lở nên đã có thông báo cho bà con, nhân dân chú ý khi đi qua.

Trước đó, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có công điện yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa; các bộ, ngành liên quan ứng phó với mưa lũ khu vực miền Trung.

Cơ quan chức năng cảnh báo các tuyến đường ngập sâu. Ảnh: MT

Dự báo từ đêm 15-11 đến đêm 18-11, khu vực từ TP Huế đến Gia Lai có mưa lớn với lượng mưa phổ biến 300-600 mm, cục bộ có nơi trên 800 mm. Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa phổ biến 150-350 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm; cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 150 mm/3 giờ.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa theo dõi chặt bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Từ đó thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh. Đồng thời, tiếp tục huy động mọi nguồn lực khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai vừa qua.