Mưa lớn trên 300 mm, quốc lộ 1 qua Khánh Hòa ngập nặng nhiều điểm 17/11/2025 09:13

(PLO)- Lượng mưa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trên 300 mm khiến quốc lộ 1 ngập nặng một số đoạn, các phương tiện phải xếp hàng nối đuôi nhau lưu thông.

Sáng 17-11, quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa ngập nặng sau cơn mưa kéo dài khiến các phương tiện xếp hàng nối đuôi nhau lưu thông.

Ngã 3 Mỹ Ca tại quốc lộ 1 mênh mông nước.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 100-250 mm, có nơi cao hơn như Nhơn Hải 316 mm, Khánh Phú 334 mm, Hồ Suối Hành - Đập Đầu Mối 392 mm.

Theo ghi nhận, ngã 3 Mỹ Ca giao giữa quốc lộ 1 và đường Nguyễn Chí Thanh, phường Bắc Cam ngập sâu khoảng 50 cm. Nhiều đoạn trên quốc lộ đoạn qua Cam Ranh cũng bị ngập. Nhiều ô tô gầm thấp, xe máy bị chết máy trên đường khiến các phương tiện phải nối đuôi nhau lưu thông.

Các phương tiện nối đuôi nhau trên quốc lộ 1 đoạn qua Cam Ranh.

"Tôi mất hơn một giờ để di chuyển 15 km từ Cam Ranh về Cam Lâm. Nước ngập, các xe gầm thấp bị chết máy khiến nhiều phương tiện phải lưu thông chậm qua đây" - anh Thạch, người dân Cam Lâm kể khi đi qua đoạn đường này vào sáng 17-11.

Theo ghi nhận, một số phương tiện phải quay đầu tìm đường khác để tránh các điểm ngập trên quốc lộ 1.

Ngoài ra, một số điểm trên quốc lộ 1 như trước cổng Khu công nghiệp Du Long, xã Thuận Bắc nước cũng dâng cao. Lực lượng CSGT phải điều tiếp phương tiện lưu thông qua đây để tránh ùn tắc.

Nước dâng cao tại quốc lộ 1 trước cổng Khu công nghiệp Du Long.

Ngoài ra, quốc lộ 27B cũng bị nước ngập mặt đường 40-50 cm, địa phương đã chốt chặn hai đầu không cho xe máy qua lại.