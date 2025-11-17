20 hộ dân ở Khánh Hòa đang bị cô lập do lũ lớn 17/11/2025 18:21

(PLO)- Lực lượng chức năng đã di dời hơn 100 hộ dân ở Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa, còn 20 hộ vẫn bị cô lập do nước lũ lên cao, chảy xiết.

Chiều 17-11, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết còn 20 hộ gia đình ở xã Phước Hậu đang bị cô lập. Nước sông Dinh lên nhanh, lực lượng công an, quân sự được huy động ứng cứu nhưng nước chảy xiết thực hiện được.

Tại xã Phước Hậu, lực lượng chức năng đã sơ tán khoảng 100 hộ dân các thôn Ninh Quý 2, Ninh Quý 3.

Lực lượng chức năng hỗ trợ sơ tán người dân vùng ngập lụt phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa đến nơi an toàn. Ảnh: MT

Tại xã Thuận Nam, lực lượng chức năng đã sơ tán 42 hộ; trong đó 40 hộ thôn Văn Lâm 3, hai hộ thôn Thiện Đức. Ngoài ra, có gần 300 hộ ở khu vực ngập cục bộ thôn Văn Lâm 3. Nước tràn qua đường Văn Lâm đi Sơn Hải 50- 100 cm.

Còn tại các xã Ninh Phước, Vĩnh Hải, Công Hải, nước lũ lên nhanh, cơ quan chức năng đã kịp thời sơ tán hàng ngàn hộ gia đình. Ở các xã này, nước đang ngập 1- 1,5 m.

Riêng xã Công Hải, có một điểm sạt lở ở đỉnh đèo đi Suối Le, sạt hai bên mố cầu Ma Trai.

Liên quan đến sạt lở đoạn gần đèo Khánh Sơn (xã Cam An, tỉnh Khánh Hòa), hiện lực lượng chức năng đang tìm được một mất tích, vẫn đang nổ lực tìm kiếm người còn lại.

Tại điểm sạt lở trên đèo Khánh Lê, hiện lực lượng chức năng đã hoàn tất hoạt động tìm kiếm nạn nhân, đang triển khai thiết bị để kéo xe khách biển số TP.HCM bị nạn ra khỏi khu vực bị sạt lở.

Ngoài ra, mưa lũ đã làm hư hại nhiều công trình đập hồ nước ngọt, các cống tràn tuyến mương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Đến chiều 17-11, mưa lớn làm bảy người chết, một người mất tích, nhiều người bị thương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Trong đó, nghiêm trọng nhất là sạt lở đè ô tô khách trên đèo Khánh Lê nối Lâm Đồng - Khánh Hòa làm sáu người chết, 19 người bị thương.