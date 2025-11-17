Đã đưa 2 nạn nhân trong vụ sạt lở trên đèo Khánh Lê ra ngoài 17/11/2025 11:16

(PLO)- Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã đưa được hai nạn nhân trong vụ sạt lở đèo Khánh Lê ra ngoài, mưa trên đèo vẫn rất lớn.

Đến 10 giờ ngày 17-11, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã đưa được hai nạn nhân trong vụ sạt lở trên đèo Khánh Lê ra khỏi hiện trường.

Thi thể hai nạn nhân sau đó được đưa lên xe cứu thương, tìm cách đưa xuống khỏi đèo vì mưa vẫn rất lớn, nguy cơ sạt lở vẫn tiềm ẩn.

Video lực lượng cứu nạn, cứu hộ đưa một nạn nhân ra ngoài.

Liên quan công tác cứu nạn, cứu hộ, lúc các chiến sĩ thuộc Đội 3 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa, đang đưa các nạn nhân ra khỏi khu vực sạt lở thì cách đó khoảng 30m xảy ra sạt lở.

Do sạt lở bất ngờ đã khiến 15 cán bộ, chiến sĩ của Đội 3 bị cô lập. Tuy nhiên, những người này không nguy hiểm tính mạng, vẫn an toàn.

Khoảng 22 giờ 10 ngày 16-11, xe khách hãng Phương Trang biển số TP.HCM khi đang chở 29 người hành trình từ Đà Lạt đi Quảng Ngãi.

Nạn nhân được tìm thấy, đưa ra ngoài. Ảnh: MT

Khi đến km45 thì bị sạt lở đất đá đổ vào bên phải khiến xe bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn làm sáu người chết (gồm ba nam, ba nữ), 19 người bị thương.

Các ca chấn thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, những người tử vong được đưa về các bệnh viện Khánh Vĩnh, Bệnh viện Diên Khánh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.