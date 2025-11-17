Trang địa phương

Vụ sạt lở ở đèo Khánh Lê: 2 thi thể còn mắc kẹt trong xe, dưới lớp đất đá

(PLO)- Tại hiện trường vụ sạt lở ở đèo Khánh Lê (tỉnh Khánh Hòa) vẫn còn 2 thi thể đang bị mắc kẹt trong xe khách, dưới lớp đất đá, chưa thể đưa ra ngoài.
Theo báo cáo ban đầu của cơ quan chức năng, vụ sạt lở trên quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê (tỉnh Khánh Hòa) đã làm 6 người chết và nhiều người bị thương.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 phút khuya ngày 16-11, xe khách 40 chỗ của hãng Phương Trang lưu thông trên quốc lộ 27C - đèo Khánh Lê, theo hướng từ Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đi Quảng Ngãi.

Vụ tai nạn đã làm 6 người chết (gồm 3 nam, 3 nữ) và 19 người bị thương. Hiện vẫn còn 2 thi thể bị mắc kẹt trong xe khách, dưới lớp đá, chưa đưa ra ngoài được.

XUÂN HOÁT- NHẬT DIỄM - ĐỖ TÙNG
