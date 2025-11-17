Vụ sạt lở ở đèo Khánh Lê: 2 thi thể còn mắc kẹt trong xe, dưới lớp đất đá

Theo báo cáo ban đầu của cơ quan chức năng, vụ sạt lở trên quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê (tỉnh Khánh Hòa) đã làm 6 người chết và nhiều người bị thương.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 phút khuya ngày 16-11, xe khách 40 chỗ của hãng Phương Trang lưu thông trên quốc lộ 27C - đèo Khánh Lê, theo hướng từ Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đi Quảng Ngãi.
Vụ tai nạn đã làm 6 người chết (gồm 3 nam, 3 nữ) và 19 người bị thương. Hiện vẫn còn 2 thi thể bị mắc kẹt trong xe khách, dưới lớp đá, chưa đưa ra ngoài được.