Thủ Đức đỏ lửa nghĩa tình hướng về miền Trung 26/11/2025 17:11

(PLO)- Bếp lửa ở đình Trường Thọ đỏ suốt ngày đêm khi hàng trăm người dân cùng gói hơn 1.000 bánh tét gửi về miền Trung giữa mùa lũ dữ.

VIDEO: Thủ Đức rực lửa nghĩa tình gửi đến miền Trung.

Sáng 26-11, đình Trường Thọ (phường Thủ Đức) rộn ràng như một ngày hội. Từ khi mặt trời còn chưa lên, hàng trăm người dân đã tự nguyện tụ họp, nhóm bếp, rửa lá, vo gạo để gói hơn 1.000 chiếc bánh tét gửi về miền Trung đang chống chọi mưa lũ.

Không ai bảo ai, cũng chẳng cần phân công. Người góp nếp, người mang đậu xanh, người chở lá chuối; ai không có thì phụ nhóm lửa, châm nước. Những đôi tay thoăn thoắt gói bánh, những câu chuyện râm ran, tạo nên không khí ấm áp lan khắp sân đình.

Các mẻ bánh tét sau khi gói xong được nấu ngay trong ngày, chuẩn bị vận chuyển ra miền Trung để kịp trao tận tay những hộ dân đang cần lắm hơi ấm sẻ chia.

Một người dân lớn tuổi vừa buộc dây lạt vừa nói:

“Miền Trung khổ quá, bà con góp được gì thì góp. Một đòn bánh không nhiều, nhưng tấm lòng thì lớn.”

Giữa những ngày mưa lũ bủa vây miền Trung, ngọn lửa ở đình Trường Thọ sáng rực như lời nhắn gửi yêu thương của người dân Thủ Đức: “Miền Trung ơi, chúng tôi luôn bên các bạn.”