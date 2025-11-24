TP.HCM: CSGT xử lý học sinh, phụ huynh vi phạm giao thông 24/11/2025 14:41

(PLO)- Đội CSGT Tân Sơn Nhất, Phòng PC08, công an TP.HCM tăng cường kiểm tra, xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm giao thông với các lỗi không đội mũ bảo hiểm, giao xe cho người chưa đủ điều kiện tham gia giao thông...

Ngày 24-11, Đội CSGT Tân Sơn Nhất, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM tổ chức tuần tra, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm Luật Giao thông đường bộ trên địa bàn đảm trách.

Đội CSGT Tân Sơn Nhất xử lý học sinh, phụ huynh vi phạm giao thông. Ảnh: PHẠM HẢI

Ghi nhận của PLO, sau giờ tan trường, nhiều học sinh chạy xe máy điện không đội mũ bảo hiểm đã bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng phương tiện để lập biên bản.

Lúc 10 giờ 50 phút, ĐPT (15 tuổi, học sinh lớp 10) điều khiển xe máy điện chở bạn phía sau trên đường Tây Sơn, phường An Hội Tây, mặc dù trên xe có nón bảo hiểm nhưng cả hai đều không đội nên bị CSGT dừng xe kiểm tra.

Em ĐPT (15 tuổi, học sinh lớp 10) điều khiển xe máy điện chở theo người ngồi sau không đội nón bảo hiểm. Ảnh: PHẠM HẢI

Qua kiểm tra, T. không xuất trình được đăng ký xe và cũng không mang theo căn cước công dân. Lực lượng chức năng lập biên bản, xử phạt 500.000 đồng và tạm giữ phương tiện.

Khoảng 20 phút sau, TQĐ (17 tuổi, học sinh trường trung học phổ thông trên địa bàn) cũng bị lập biên bản khi chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm tại giao lộ Phạm Văn Bạch – Tân Sơn.

Sau một giờ làm việc, Đội CSGT Tân Sơn Nhất đã xử lý gần 10 trường hợp vi phạm. Ảnh: PHẠM HẢI



Trong quá trình tuần tra, nhiều phụ huynh chở con đi học về cũng bị xử lý vì lỗi tương tự. Lúc 11 giờ, ông ĐVC (57 tuổi) và chị NTTH (36 tuổi) bị lập biên bản, phạt 500.000 đồng mỗi người và tạm giữ phương tiện vì không mang theo các giấy tờ liên quan.

Nhiều phụ huynh khi đi đón con cũng bị CSGT lập biên bản vì không đội nón bảo hiểm cho người ngồi sau theo quy định. Ảnh: PHẠM HẢI

Sau một giờ làm việc, Đội CSGT Tân Sơn Nhất đã xử lý gần 10 trường hợp vi phạm. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm và phối hợp với nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức học sinh khi tham gia giao thông.