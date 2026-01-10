Dùng xe bán tải chở 810 lít dầu DO bán lậu ở biên giới Tây Ninh 10/01/2026 12:05

(PLO)- Trong lúc tuần tra khu vực biên giới, Công an xã Tân Đông (Tây Ninh) đã bắt quả tang một người đang bán trái phép 810 lít dầu DO cho người Campuchia.

Ngày 10-1, Công an xã Tân Đông (huyện Tân Châu, Tây Ninh) cho biết đơn vị vừa phát hiện, bắt quả tang một người có hành vi bán dầu DO trái phép tại khu vực biên giới.

Thời gian gần đây, trên địa bàn xã Tân Đông liên tiếp xảy ra tình trạng mất trộm dầu DO trong bình chứa của các xe tải, xe cuốc do người dân để tại công trường và nhiều khu vực khác. Các vụ việc khiến người dân lo lắng, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, thi công.

Trước tình hình trên, Công an xã Tân Đông đã triển khai các tổ công tác tăng cường tuần tra, kiểm soát tại những khu vực được xác định có nguy cơ cao, nhất là các địa điểm vắng người, khu vực giáp biên.

Tang vật bị công an phát hiện thu giữ. Ảnh: CA

Khoảng 10 giờ 30 ngày 8-1, trong quá trình tuần tra tại khu vực rẫy mì vắng người thuộc Tổ 8, ấp Đông Lợi, xã Tân Đông, lực lượng công an phát hiện một xe tải có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, công an bắt quả tang T (38 tuổi, ngụ ấp 3, xã Tân Hòa, tỉnh Tây Ninh) đang bán dầu DO trái phép cho một người Campuchia.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 27 can nhựa loại 30 lít chứa dầu DO, với tổng lượng dầu lên đến 810 lít. Toàn bộ số dầu cùng phương tiện liên quan đã được lập biên bản, tạm giữ theo quy định.

Làm việc với công an, T khai nhận số dầu trên được mua lại từ một số người lạ mặt. Sau đó, T vận chuyển đến khu vực biên giới để bán lại cho người Campuchia nhằm hưởng tiền chênh lệch.

Công an xã Tân Đông đã đưa nghi can, phương tiện cùng tang vật về trụ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan, xử lý theo quy định của pháp luật.