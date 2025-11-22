Những câu chuyện không cầm được nước mắt trong đợt lũ ở Khánh Hoà 22/11/2025 14:00

(PLO)- Một em bé 3 tuổi ở Khánh Hoà được lực lượng cứu hộ đưa trở về gặp mẹ sau 4 ngày xa cách do mưa lũ đã khiến nhiều người chứng kiến không khỏi xúc động.

Video: Những câu chuyện không cầm được nước mắt trong đợt lũ ở Khánh Hoà

Ngày 21-11, Tổ công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã nỗ lực cứu hộ cứu nạn tại phường Bắc Nha Trang, đưa hàng chục hộ dân đến nơi an toàn trước nguy cơ xả đập vào chiều tối.

Trong quá trình cứu hộ, nhiều cảnh tượng xúc động khiến các cán bộ, chiến sĩ quên hết mệt mỏi sau nhiều ngày dài trắng đêm.

Một em bé 3 tuổi được đoàn cứu hộ đưa trở về với mẹ sau 4 ngày xa cách do lũ. Người mẹ không giấu khỏi nỗi xúc động khi được gặp lại con.

Vì công việc, mẹ đã gửi con ở nhà ông bà ngoại, không ngờ mưa lũ kéo đến quá nhanh, nước dâng cao khiến cả gia đình bị cô lập, mọi nỗ lực liên lạc đều vô vọng. Những ngày qua người mẹ sống trong sự lo lắng khôn nguôi, chỉ mong con an toàn. Giây phút đoàn tụ, bé trai cũng òa khóc, khiến các lực lượng cứu hộ xúc động theo.