TP.HCM tập trung tổng lực, khẩn trương hỗ trợ Khánh Hòa khắc phục hậu quả mưa lũ 21/11/2025 20:38

(PLO)- Đảng bộ, chính quyền, MTTQ Việt Nam TP.HCM, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân đang tập trung tổng lực, toàn tâm, toàn ý, chung sức đồng lòng ủng hộ, giúp đỡ tỉnh Khánh Hòa khắc phục thiệt hại do mưa lũ.

Chiều 21-11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc chủ trì cuộc làm việc khẩn với các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, các cơ quan báo chí về công tác cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lũ tại tỉnh Khánh Hòa.

Hiện nay, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đặc biệt là các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng phải gánh chịu đợt mưa lũ đặc biệt lớn, diễn biến nhanh, phức tạp. Mưa lớn kéo dài kết hợp thủy triều cao đã gây ngập sâu hàng chục nghìn ngôi nhà tại nhiều xã, phường; nhiều khu dân cư vẫn đang bị chia cắt, cô lập, nguy cơ thiếu lương thực, thực phẩm và nước sạch trong những ngày tới.

Riêng tại Khánh Hòa, nhiều địa phương từ TP Nha Trang đến khu vực phía Nam tỉnh chìm trong “biển nước”, giao thông bị ách tắc, hàng ngàn hộ dân phải sơ tán khẩn cấp. Lực lượng chức năng trắng đêm tổ chức cứu hộ, di dời người dân đến nơi an toàn. Mưa lũ đã gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản, hàng chục người chết và mất tích, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của nhân dân.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc chủ trì cuộc làm việc khẩn với các cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Phước Lộc thông tin Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thành lập 5 đoàn công tác do các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục đi kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại một số địa phương.

Một số tỉnh, thành sẽ đảm nhận nhiệm vụ hỗ trợ trực tiếp cho các khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, bao gồm cung ứng lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men và điều động lực lượng y tế đến hỗ trợ.

Cụ thể, giao TP Hà Nội hỗ trợ tỉnh Gia Lai; TP.HCM hỗ trợ tỉnh Khánh Hoà; TP Hải Phòng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk; tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng.

Ông khẳng định TP.HCM xác định tinh thần hỗ trợ phải nhanh nhất, hiệu quả nhất và trong điều kiện cao nhất của TP. Hiện Đảng bộ, chính quyền, MTTQ Việt Nam TP.HCM, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân TPHCM đang tập trung tổng lực, toàn tâm, toàn ý, chung sức đồng lòng ủng hộ, giúp đỡ tỉnh Khánh Hòa khắc phục thiệt hại do thiên tai, mưa lũ.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh công tác hỗ trợ phải tập trung đúng trọng điểm và phù hợp với tình hình thực tế. Ông đặc biệt lưu ý các hoạt động cứu nạn, cứu hộ; xử lý các tuyến giao thông bị cô lập; khẩn trương sửa chữa cầu đường, trường học và trạm y tế; đồng thời bảo đảm cung cấp nhu yếu phẩm, quần áo và thuốc men cho người dân.

Ông cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị nhanh chóng chủ động phối hợp, huy động lực lượng có kinh nghiệm và chuyên môn để tham gia hỗ trợ Khánh Hòa. TP.HCM sẽ cử đoàn y bác sĩ đến địa phương nhằm chăm sóc sức khỏe cho người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần thống nhất đầu mối phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, nhằm huy động hiệu quả mọi nguồn lực hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, trẻ em sớm được trở lại trường học…

Trong cuộc họp, đại diện các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang đã trình bày tình hình chuẩn bị cho nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ và việc huy động các nguồn lực nhằm hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa vượt qua những tổn thất nặng nề sau đợt mưa lũ.

Ngay sau cuộc họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc di chuyển ra tỉnh Khánh Hòa để chuẩn bị cho công tác cứu trợ.

Theo kế hoạch, sáng 22-11, đoàn công tác cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ do đồng chí Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn đến tỉnh Khánh Hòa để hỗ trợ khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.