‘Tuyên chiến với vấn nạn trộm chó mèo’: Gỡ nút thắt pháp lý, bảo vệ thú cưng và cộng đồng 14/01/2026 18:36

(PLO)- Thời gian qua, nạn trộm chó mèo diễn biến phức tạp, xâm phạm tài sản, tình cảm người nuôi và tiềm ẩn nguy cơ về an ninh trật tự, sức khỏe cộng đồng. Dù Công an TP.HCM đã quyết liệt đấu tranh, việc xử lý hình sự vẫn gặp khó do những “điểm nghẽn” pháp lý.

Xuất phát từ thực tiễn đó, và tiếp nối loạt bài điều tra “Thâm nhập đường dây mèo tặc”, talkshow “Tuyên chiến với vấn nạn trộm chó mèo” do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức nhằm làm rõ thực trạng, phân tích nguyên nhân, tháo gỡ vướng mắc pháp lý, kết nối hành động để từng bước chấm dứt vấn nạn nhức nhối này.

Chương trình có sự tham gia của bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM; ông Trần Phú Cường, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM; Trung tá Phạm Quốc Cường, Phó Đội trưởng Đội Hình sự Đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM; Luật sư Đoàn Thị Hồng Linh, Đoàn Luật sư TP.HCM; cùng ông Phạm Hoàng Khải, quản lý kênh YouTube Fahoka.