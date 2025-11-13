VIDEO ĐIỀU TRA - Bài 3: Giáp mặt ‘mèo tặc’: Mặc cả chuộc mèo giữa đêm 13/11/2025 11:28

(PLO)- Ở TP.HCM ngầm tồn tại các “chợ mèo” mà các khổ chủ muốn tìm lại thú cưng của mình sẽ phải tìm đến. Phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM thâm nhập, chứng kiến cảnh giao dịch và nghe những “bí kíp" giăng bẫy người đi "chuộc" mèo.

Trong vai tìm mèo bị mất, chúng tôi tiếp cận nhóm “mèo tặc” chuyên hành nghề tại khu vực quận 1 cũ. Việc chuộc thú cưng như “dịch vụ ngầm”: Khi có người mất mèo, nhóm trộm chỉ cần biết địa chỉ, thời gian và hình ảnh con mèo, sau đó xác định “lính” nào bắt được để đưa ra mức giá chuộc, dao động từ vài triệu đến cả chục triệu đồng.

Các nhóm "dịch vụ ngầm" này cũng tìm hiểu thông tin trên mạng xã hội rồi liên hệ với nạn nhân qua tin nhắn “Nhặt được hoặc mua được con mèo, chó giống của bạn, nếu muốn chuộc thì liên hệ”.

Từ 4 giờ sáng, nhiều "mèo tặc" tụ tập ở “khu chợ mèo” ở dưới chân Cầu Ông Lãnh với nhiều bao, túi đựng mèo... để giao dịch, hướng dẫn người đến chuộc mèo.