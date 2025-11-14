Hỗ trợ khẩn 700 tỉ đồng cho 4 tỉnh thành miền Trung khắc phục thiên tai 14/11/2025 20:10

Ngày 14-11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định hỗ trợ khẩn cấp 700 tỉ đồng cho 4 địa phương: TP Huế, tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho bà con xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai, bị thiệt hại do bão số 13 vào ngày 13-11. Ảnh: LK

Cụ thể, TP Huế được hỗ trợ 100 tỉ đồng, tỉnh Quảng Ngãi 100 tỉ đồng, tỉnh Gia Lai 300 tỉ đồng và tỉnh Đắk Lắk 200 tỉ đồng.

Nguồn kinh phí hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025, nhằm giúp nhân dân vùng thiên tại xây dựng lại nhà bị sập đổ, sửa chữa nhà tốc mái… và bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách, khôi phục công trình hạ tầng thiết yếu.

Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chủ động cân đối chi ngân sách địa phương, cùng với số kinh phí được ngân sách trung ương hỗ trợ và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.

Quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, bảo đảm đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực, lãng phí.