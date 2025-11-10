Gia Lai công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên diện rộng 10/11/2025 19:08

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do bão số 13.

Ngày 10-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 65/135 xã, phường trên địa bàn tỉnh này sau bão số 13.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai quyết định áp dụng các biện pháp khẩn cấp cần áp dụng để ứng phó, khắc phục hậu quả nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; tổ chức hỗ trợ, động viên tinh thần người dân, đặc biệt là các hộ chịu thiệt hại nặng nề.

Bão số 13 đánh tan hoang một góc làng chài Xuân Thạnh, xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, bão số 13 gây thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân. Bão số 13 tại Gia Lai làm hai người chết, gần 52.000 nhà bị ảnh hưởng, nhiều tàu thuyền bị hư hỏng và hàng chục ha cây trồng bị thiệt hại.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao cần chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường; tập trung mọi nguồn lực khắc phục nhanh nhất hậu quả sau bão.

Qua đó, thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về cơ quan thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh và Văn phòng thường trực phòng chống thiên tai tỉnh để tổng hợp báo cáo.

Xem quyết định công bố tình huống thiên tai khẩn cấp, các địa phương trong phạm vi ảnh hưởng tại đây: Tinh-Gia-Lai-cong-bo-quyet-dinh-tinh-huong-thien-tai.pdf