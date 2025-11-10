Gia Lai kêu gọi toàn dân tự lực, tự cường khắc phục bão số 13 10/11/2025 14:07

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kêu gọi toàn thể nhân dân chung tay khắc phục bão số 13, giữ vững mục tiêu tăng trưởng hai con số cho giai đoạn 2026 -2030.

Ngày 10-11, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có thư kêu gọi toàn tỉnh chung tay khắc phục hậu quả bão số 13, ổn định đời sống nhân dân, phục hồi và đẩy nhanh phát triển kinh tế – xã hội năm 2025.

Thư kêu gọi được gửi đến nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các lực lượng vũ trang và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kêu gọi toàn dân chung tay khắc phục hậu quả bão số 13. Ảnh: LK

Thư kêu gọi nêu: Bão đã đi qua, nhưng thiệt hại về hạ tầng, cơ sở vật chất là hết sức nặng nề: hàng trăm căn nhà bị sập đổ hoàn toàn, hàng chục nghìn ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng; trường học, bệnh viện, hệ thống điện, nước, thông tin liên lạc bị tàn phá nghiêm trọng; hàng nghìn ha lúa, hoa màu, tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi.

Các khu vực ven biển, đặc biệt Quy Nhơn là đô thị lớn nhất, trung tâm kinh tế– xã hội và là “hòn ngọc” của tỉnh Gia Lai, được vinh danh là “đô thị du lịch sạch ASEAN” và được Lonely Planet bình chọn là một trong 25 điểm đến hấp dẫn nhất năm 2026 nay bị bão tàn phá tan hoang, khiến mỗi người dân đều không khỏi xót xa.

Đến nay, hàng ngàn hộ dân chưa có nhà ở an toàn, nhiều công trình hạ tầng thiết yếu tê liệt, đời sống người dân gặp vô vàn khó khăn.

Qua đó, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kêu gọi cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục duy trì trạng thái ứng phó cao nhất, tiếp tục hành động nhanh nhất– quyết liệt nhất – hiệu quả nhất.

Tập trung lo ăn, ở, nước sạch, thuốc men, ổn định cuộc sống người dân; sửa chữa ngay hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện, trường học, bệnh viện, cơ sở sản xuất.

Các lực lượng quân đội, công an tiếp tục xung kích tuyến đầu khắc phục; doanh nghiệp phát huy tinh thần trách nhiệm xã hội, hỗ trợ nguồn lực khôi phục sản xuất và hỗ trợ nhân dân vượt qua khó khăn.

Kêu gọi toàn thể nhân dân tự lực, tự cường, đoàn kết giúp nhau sửa nhà, khôi phục sản xuất, không trông chờ, không ỷ lại.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kiểm tra thiệt hại do bão số 13 gây ra tại cảng Tam Quan.

Những nhiệm vụ cấp bách là bảo đảm an sinh xã hội, không để người dân thiếu ăn, thiếu nước sạch, không có chỗ ở; khôi phục giao thông, điện, viễn thông, trường học, bệnh viện; hỗ trợ đúng, đủ, kịp thời cho người dân bị thiệt hại; tuyệt đối không để thất thoát, tiêu cực.

Về lâu dài, khắc phục hậu quả thiên tai một cách căn cơ, an toàn, bền vững; phục hồi sản xuất – phát triển kinh tế – xã hội, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu năm 2025, giữ vững mục tiêu tăng trưởng hai con số cho giai đoạn 2026 -2030, xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững.