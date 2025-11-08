Lũ cuốn trôi ngầm tràn, 1 buôn ở Gia Lai bị cô lập 08/11/2025 19:50

(PLO)- Ngầm tràn vào buôn Chư Tê, tỉnh Gia Lai bị nước lũ cuốn trôi khiến cả buôn bị cô lập.

Ngày 8-11, ông Võ Ngọc Châu, Chủ tịch UBND xã Ia Rsai (tỉnh Gia Lai), cho biết một ngầm tràn tại địa phương bị lũ cuốn khiến một buôn có 112 hộ, 521 người bị cô lập.

Ngầm vào buôn Chư Tê, xã Ia Rsai bị lũ cuốn trôi khiến cả buôn bị cô lập.

Theo ông Châu, ngầm tràn vào buôn Chư Tê (xã Ia Rsai) bị nước lũ cuốn trôi có chiều dài 17 m, rộng 5 m dẫn khiến toàn bộ người dân trong buôn bị cô lập.

Hiện địa phương đang chỉ đạo đổ đá ở phần ngầm tràn bị lũ cuốn, khắc phục tạm thời cho người dân đi lại.

Các lực lượng của xã cũng đang túc trực ở ngầm tràn để cảnh báo, không cho người dân qua lại do lượng nước đổ về vẫn còn lớn và chảy xiết.

Nước lũ mạnh cuốn trôi ngầm tràn.

Ông Châu cho biết thêm, trước khi cơn bão số 13 đổ bộ, chính quyền địa phương đã vận động, tuyên truyền người dân tích trữ lương thực, nước uống.

Do đó, lương thực của người dân vẫn đảm bảo, địa phương cũng đã sử dụng thiết bị chuyên dụng để hỗ trợ nước uống cho người dân.