Gia Lai hỗ trợ 60 triệu/nhà sập do bão số 13 07/11/2025 18:59

(PLO)- Tỉnh Gia Lai thống nhất hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà sập, 5 triệu đồng/nhà tốc mái, 2 triệu đồng/nhà tốc mái một phần do bão số 13 gây ra.

Chiều 7-11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp khắc phục thiệt hại do bão số 13, khẩn cấp giải quyết các vấn đề cấp bách sau bão.

UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp khắc phục thiệt hại do bão số 13. Ảnh: LK

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, bão số 13 đã gây thiệt hại nặng nề, ước tính hơn 5.000 tỉ đồng.

Cụ thể, có hai người chết, tám người bị thương, 181 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 10.562 nhà bị tốc mái hoàn toàn và 5.416 nhà bị tốc mái một phần.

Về tài sản, hàng nghìn ha lúa, hoa màu bị hư hại; nhiều gia súc, gia cầm bị chết; có 15 thuyền bị chìm, 42 thuyền bị hư hỏng; 334 lồng, bè nuôi trồng thủy hải sản bị thiệt hại.

Mưa lớn gây sạt lở, sập cầu đường Trường Sơn Đông, đoạn qua xã Pờ Tó. Nhiều tuyến đường bị chia cắt do sạt lở, cây đổ ngã. Có 45 cột điện, trạm biến áp bị hư hỏng, gãy đổ gây mất điện trên diện rộng.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, xác định bão số 13 là cơn bão cuồng phong, rất mạnh và nguy hiểm.

Đồng thời, nhìn nhận công tác phòng chống bão số 13 trên địa bàn đã chuẩn bị hết sức toàn diện và cũng có phần may mắn nên mức độ thiệt hại về người thấp. Đợt bão này, địa phương đã có cuộc di dời dân lịch sử (93.000 hộ, 341.000 người) trong thời gian rất ngắn.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Nhằm giúp người dân bị thiệt hại tái thiết cuộc sống, tỉnh sẽ hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà sập, 5 triệu đồng/nhà tốc mái, 2 triệu đồng/nhà tốc mái một phần. Đối với người mất sẽ hỗ trợ 10 triệu/người, bị thương 5 triệu/người.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng bày tỏ kiên quyết xử lý nghiêm việc tăng giá nguyên vật liệu để trục lợi, yêu cầu cơ quan thị trường vào cuộc kiểm tra. Nếu phát hiện sự việc nghiêm trọng thì xem xét khởi tố.

Đồng thời, chỉ đạo đẩy nhanh tổng dọn dẹp vệ sinh nhằm đảm bảo môi trường, sớm ổn định cuộc sống bình thường cho người dân.