Gia Lai hỗ trợ 60 triệu/nhà sập do bão số 13

Chiều 7-11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp khắc phục thiệt hại do bão số 13, khẩn cấp giải quyết các vấn đề cấp bách sau bão.
Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, bão số 13 đã gây thiệt hại nặng nề, ước tính hơn 5.000 tỉ đồng.
Cụ thể, có hai người chết, tám người bị thương, 181 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 10.562 nhà bị tốc mái hoàn toàn và 5.416 nhà bị tốc mái một phần.
Về tài sản, hàng nghìn ha lúa, hoa màu bị hư hại; nhiều gia súc, gia cầm bị chết; có 15 thuyền bị chìm, 42 thuyền bị hư hỏng; 334 lồng, bè nuôi trồng thủy hải sản bị thiệt hại.
Mưa lớn gây sạt lở, sập cầu đường Trường Sơn Đông, đoạn qua xã Pờ Tó. Nhiều tuyến đường bị chia cắt do sạt lở, cây đổ ngã. Có 45 cột điện, trạm biến áp bị hư hỏng, gãy đổ gây mất điện trên diện rộng.
Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, xác định bão số 13 là cơn bão cuồng phong, rất mạnh và nguy hiểm.
Đồng thời, nhìn nhận công tác phòng chống bão số 13 trên địa bàn đã chuẩn bị hết sức toàn diện và cũng có phần may mắn nên mức độ thiệt hại về người thấp. Đợt bão này, địa phương đã có cuộc di dời dân lịch sử (93.000 hộ, 341.000 người) trong thời gian rất ngắn.
Nhằm giúp người dân bị thiệt hại tái thiết cuộc sống, tỉnh sẽ hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà sập, 5 triệu đồng/nhà tốc mái, 2 triệu đồng/nhà tốc mái một phần. Đối với người mất sẽ hỗ trợ 10 triệu/người, bị thương 5 triệu/người.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng bày tỏ kiên quyết xử lý nghiêm việc tăng giá nguyên vật liệu để trục lợi, yêu cầu cơ quan thị trường vào cuộc kiểm tra. Nếu phát hiện sự việc nghiêm trọng thì xem xét khởi tố.
Đồng thời, chỉ đạo đẩy nhanh tổng dọn dẹp vệ sinh nhằm đảm bảo môi trường, sớm ổn định cuộc sống bình thường cho người dân.
Trong đêm 6-11, khi bão đổ bộ, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai đã giải cứu hơn 200 người bị mắc kẹt trong các nhà bị sập, tốc mái.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai hiệp đồng với các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc Phòng, Bộ Công an, Quân khu đóng quân trên địa bàn huy động 6.825 cán bộ, chiến sĩ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
Lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh bao gồm: lực lượng vũ trang tỉnh có 19.374 người; các đơn vị của Quân khu 5 có 2.075 người; các đơn vị của Bộ Quốc Phòng có 2.754 người; các đơn vị của Bộ Công an có 450 người.
Lực lượng ứng phó thiên tai cấp xã có 38.760 người.
Phương tiện phục vụ phòng chống thiên tai các cơ quan cấp tỉnh gồm: 441 xe ô tô chở người dưới 16 chỗ, 59 xe ô tô chở người dưới 40 chỗ, 347 ô tô vận tải, 224 ô tô bán tải, 284 xe ben, 16 xe chỉ huy phòng chống lụt bão...