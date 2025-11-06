Bão số 13 rất mạnh, Gia Lai yêu cầu khẩn cấp sơ tán người dân trước 10 giờ sáng 6-11 06/11/2025 08:48

(PLO)- Tỉnh Gia Lai khẩn cấp sơ tán người tránh bão trước 10 giờ ngày 6-11, sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu lơ là, để xảy ra thiệt hại.

Sáng 6-11, UBND tỉnh Gia Lai ban hành công điện khẩn yêu cầu huy động tối đa lực lượng để sơ tán người khỏi vùng nguy hiểm hoàn thành trước 10 giờ sáng cùng ngày, trước khi bão số 13 đổ bộ.

UBND tỉnh Gia Lai ban hành công điện khẩn yêu cầu huy động tối đa lực lượng để sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm hoàn thành trước 10 giờ sáng.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, bão số 13 là cơn bão rất mạnh, có thể gây gió mạnh cấp 12–14, sóng cao 7–9 m và mưa to 200–400 mm, có nơi trên 600 mm; sóng lớn có nguy cơ phá hủy nhà cửa ven biển, lồng bè thủy sản, đe dọa nghiêm trọng tính mạng người dân nếu không sơ tán kịp thời, triệt để. Đồng thời, nguy cơ ngập sâu, sạt lở và lũ quét tại các vùng trũng, sườn núi rất lớn.

Nếu không triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp, hậu quả sẽ đặc biệt nghiêm trọng và rất khó khắc phục, do vậy không chủ quan, kích hoạt mức cao nhất phương án ứng phó bão – lũ theo phương châm “4 tại chỗ”.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu thành lập ngay các tổ công tác xuống tận thôn, khu phố để rà soát và cưỡng chế sơ tán 100% hộ dân, nhất là tại những nhà tạm, ven biển, ven sông, khu neo đậu, lồng bè; hoàn thành công tác sơ tán trước 10 giờ sáng 6-11.

Tuyệt đối không để người ở lại trên tàu, thuyền và lồng bè, không để dân quay về khi chưa an toàn.

Tỉnh yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động thi công các công trình xây dựng; yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu thi công phải hoàn thành việc gia cố, hạ thấp các cần cẩu tháp, giàn giáo và các kết cấu cao, không an toàn tại các công trình xây dựng.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu dừng thi công các công trình xây dựng, hạ thấp các cần cẩu tháp.

Đồng thời, chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, hạ mực nước hồ chứa, điều tiết liên hồ chứa để đón lũ đặc biệt là với hồ chứa thủy điện An Khê – Ka Nak.

Lực lượng quân đội, công an và dân quân tự vệ được điều động về các xã xung yếu, sẵn sàng phương tiện cứu hộ cứu nạn và giữ chốt chặn các tuyến giao thông có nguy cơ sạt trượt.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật nếu để xảy ra thiệt hại về người, tài sản do chủ quan, lơ là, chậm trễ hoặc không tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo.