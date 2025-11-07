Gia Lai: Thiệt hại nặng nề do bão số 13 07/11/2025 07:12

(PLO)-Gia Lai ghi nhận một người chết và có 45 ngôi nhà sập, 2.412 ngôi nhà tốc mái sau bão số 13.

Sáng 7-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, đã có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do bão số 13.

Gia Lai có có 45 ngôi nhà sập, 2.412 ngôi nhà tốc mái.

Thiệt hại về người: có một người chết (bà NTG, 60 tuổi, đường Đô Đốc Bảo, tổ dân phố Mỹ Hoa, phường An Nhơn do sập mái nhà phía sau); hai người bị thương ở phường Quy Nhơn và phường An Nhơn.

Về nhà: có 45 ngôi nhà sập, 2.412 ngôi nhà tốc mái, một thuyền bị chìm; 3 điểm giao thông bị sạt lở (xã An Vinh).

Cụ thể, tại phường Hoài Nhơn Bắc, nước biển dâng làm ngập hơn 3000 hộ dân ven biển; chiều sâu ngập từ 10 cm đến 40 cm; có nơi ngập từ 50 cm đến 80 cm.

Hàng nghìn ha lúa, hoa màu bị hư hại; nhiều gia súc, gia cầm bị chết.

Hình ảnh ghi nhận sáng 7-11.

Nhiều trụ điện, cây xanh đổ ngã; pano, bảng hiệu, cửa kính hư hỏng nặng. Trên toàn tỉnh bị mất điện trên diện rộng; liên lạc bị chia cắt...

Hiện nay, nhiều địa phương vẫn chưa thống kế số liệu thiệt hại do liên lạc bị chia cắt.