Gia Lai: Thiệt hại nặng nề do bão số 13

(PLO)-Gia Lai ghi nhận một người chết và có 45 ngôi nhà sập, 2.412 ngôi nhà tốc mái sau bão số 13.
Sáng 7-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, đã có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do bão số 13.

Nhieu-nha-dan-o-Quy-Nho-hu-hong-nang-3.jpg
Gia Lai có có 45 ngôi nhà sập, 2.412 ngôi nhà tốc mái.

Thiệt hại về người: có một người chết (bà NTG, 60 tuổi, đường Đô Đốc Bảo, tổ dân phố Mỹ Hoa, phường An Nhơn do sập mái nhà phía sau); hai người bị thương ở phường Quy Nhơn và phường An Nhơn.

Về nhà: có 45 ngôi nhà sập, 2.412 ngôi nhà tốc mái, một thuyền bị chìm; 3 điểm giao thông bị sạt lở (xã An Vinh).

Cụ thể, tại phường Hoài Nhơn Bắc, nước biển dâng làm ngập hơn 3000 hộ dân ven biển; chiều sâu ngập từ 10 cm đến 40 cm; có nơi ngập từ 50 cm đến 80 cm.

Hàng nghìn ha lúa, hoa màu bị hư hại; nhiều gia súc, gia cầm bị chết.

Nhieu-nha-dan-o-Quy-Nho-hu-hong-nang-2.jpg
Hình ảnh ghi nhận sáng 7-11.
Nhieu-nha-dan-o-Quy-Nho-hu-hong-nang-1.jpg
Gia-Lai-tan-hoang-sau-bao-1.jpg

Nhiều trụ điện, cây xanh đổ ngã; pano, bảng hiệu, cửa kính hư hỏng nặng. Trên toàn tỉnh bị mất điện trên diện rộng; liên lạc bị chia cắt...

Hiện nay, nhiều địa phương vẫn chưa thống kế số liệu thiệt hại do liên lạc bị chia cắt.

