Gia Lai: Thiệt hại nặng nề do bão số 13

Sáng 7-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, đã có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do bão số 13.
Thiệt hại về người: có một người chết (bà NTG, 60 tuổi, đường Đô Đốc Bảo, tổ dân phố Mỹ Hoa, phường An Nhơn do sập mái nhà phía sau); hai người bị thương ở phường Quy Nhơn và phường An Nhơn.
Về nhà: có 45 ngôi nhà sập, 2.412 ngôi nhà tốc mái, một thuyền bị chìm; 3 điểm giao thông bị sạt lở (xã An Vinh).
Cụ thể, tại phường Hoài Nhơn Bắc, nước biển dâng làm ngập hơn 3000 hộ dân ven biển; chiều sâu ngập từ 10 cm đến 40 cm; có nơi ngập từ 50 cm đến 80 cm.
Hàng nghìn ha lúa, hoa màu bị hư hại; nhiều gia súc, gia cầm bị chết.
Nhiều trụ điện, cây xanh đổ ngã; pano, bảng hiệu, cửa kính hư hỏng nặng. Trên toàn tỉnh bị mất điện trên diện rộng; liên lạc bị chia cắt...
Hiện nay, nhiều địa phương vẫn chưa thống kế số liệu thiệt hại do liên lạc bị chia cắt.