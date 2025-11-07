Siêu bão Fung-wong có thể đạt cường độ cực đại trước khi vào Philippines 07/11/2025 05:59

(PLO)- Siêu bão Fung-wong có thể đạt cường độ cực đại vào chiều 8-11 khi vẫn còn ở ngoài khơi khu vực Bicol (Philippines).

Siêu bão Fung-wong có thể đạt cường độ cực đại vào chiều 8-11 khi vẫn còn ở ngoài khơi khu vực Bicol (Philippines), đài ABS-CBN News dẫn thông báo ngày 6-11 của Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ.

Trong bản tin mới nhất về Fung-wong, JTWC cho biết tốc độ gió duy trì tối đa của bão có thể đạt 212 km/giờ, với gió giật lên tới 259 km/giờ.

“Điều kiện phía trước bão Fung-wong thuận lợi cho việc tiếp tục mạnh lên và có khả năng xảy ra quá trình tăng cường nhanh” - JTWC dự báo, cho biết Fung-wong sẽ tiếp tục mạnh lên cho đến khi đổ bộ vào khu vực đông bắc đảo Luzon.

“Cường độ khi đổ bộ khoảng 185 km/giờ là hoàn toàn khả thi ở thời điểm hiện tại. Dữ liệu dự báo gần đây cho thấy tâm bão có thể đổ bộ phía bắc Casiguran (tỉnh Aurora), nhưng vẫn nằm về phía nam mũi đông bắc của đảo Luzon, và sẽ ra Biển Tây Philippines gần khu vực Vigan” - JTWC cho biết thêm.

Vị trí bão Fung-wong vào sáng 7-11. Ảnh: PAGASA

Cơ quan Khí tượng Philippines (PAGASA) trong bản tin 5 giờ sáng 7-11 (giờ địa phương) cũng cho biết Fung-wong tiếp tục mạnh lên khi di chuyển theo hướng tây bắc.

Tâm bão đang nằm ở cách phía Đông Đông Bắc Mindanao khoảng 1.500 km và cách phía Đông Đông Visayas khoảng 1.470 km.

Cường độ gió duy trì tối đa 95 km/giờ gần tâm bão, gió giật lên đến 115 km/giờ.

PAGASA lưu ý rằng lượng mưa dự báo có thể cao hơn ở các khu vực miền núi và vùng cao. Ngoài ra, ảnh hưởng tại một số khu vực có thể nghiêm trọng hơn do đã có lượng mưa lớn trong những ngày trước đó.

Cơ quan này khuyến cáo các văn phòng quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai địa phương thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Dự báo bão sẽ đi vào vùng vào khu vực Trách nhiệm của Philippines (PAR) vào tối 7-11 hoặc rạng sáng 8-11, và sẽ được đặt tên là Uwan khi chính thức đi vào khu vực này.