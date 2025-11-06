Dự báo quốc tế: Kalmaegi khả năng mạnh thêm trước khi vào Việt Nam, Fung-wong sắp đổ bộ Philippines với cường độ siêu bão 06/11/2025 11:45

(PLO)- Bão Kalmaegi với sức gió 215 km/giờ sắp đổ bộ Việt Nam, trong khi bão Fung-wong tiếp tục mạnh lên gần Philippines và có thể tiến vào Biển Đông.

Theo trang theo dõi thời tiết AccuWeather, bão số 13 (còn gọi là bão Kalmaegi) được gắn nhãn là “bão rất mạnh”, đang duy trì sức gió tối đa khoảng 215 km/giờ, với giật gió mạnh nhất 260 km/giờ.

Tâm bão Kalmaegi hiện đang di chuyển theo hướng tây với vận tốc 39 km/giờ, dự kiến sẽ đổ bộ đất liền Việt Nam vào khoảng 7 giờ tối 6-11. Cường độ bão được dự báo có thể sẽ tiếp tục tăng trên đường đi trước khi đổ bộ.

Khi đi vào đất liền, bão Kalmaegi sẽ suy yếu do di chuyển qua khu vực địa hình đồi núi ở khu vực phía Tây Việt Nam. Bão sẽ duy trì sức gió khoảng 167 km/giờ, với gió giật mạnh nhất 205 km/2.

Góc quay bão Kalmaegi khi sức gió đạt 185 km/giờ và đang hướng tới Việt Nam. Nguồn: ZOOM EARTH

Bão Kalmaegi được dự báo sẽ tiếp tục giảm cường độ khi ở trong lãnh thổ Việt Nam. Đến khoảng 7 giờ sáng 7-11, sức gió của bão sẽ giảm còn 37 km/giờ và dần tan biến khi vào lãnh thổ Lào.

Tại Philippines, bão Kalmaegi đã ra khỏi lãnh thổ nhưng một cơn bão khác tên Fung-wong đã hình thành áp sát quốc gia này.

Theo các trang dự báo như Zoom Earth và AccuWeather, vào 7 giờ sáng 6-11, bão Fung-wong có sức gió duy trì tối đa khoảng 75 km/giờ, với giật gió mạnh nhất đạt 95 km/giờ.

Hiện bão đang di chuyển theo hướng tây bắc với vận tốc 22 km/giờ. Chiều cao sóng cực đại ghi nhận được là khoảng 5,5 m.

Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC, Hải quân Mỹ), điều kiện phía trước được đánh giá là rất thuận lợi cho bão mạnh lên, thậm chí có khả năng tăng cường nhanh.

Dự báo tối thiểu, bão sẽ tiếp tục mạnh lên đều đặn cho đến khi đổ bộ vào khu vực đông bắc đảo Luzon (Philippines). Trước khi đổ bộ, bão Fung-wong có thể đạt sức gió 213 km/giờ, với gió giật mạnh nhất đạt 260 km/2.

Cơ quan JTWC đánh giá cường độ khi đổ bộ có thể đạt khoảng 185 km/giờ vào khuya 10-11, tương đương cấp 15, hoàn toàn khả thi ở thời điểm hiện tại.

Theo hướng di chuyển mới nhất, bão sẽ rời khỏi Philippines vào Biển Đông vào khoảng 7 giờ sáng 10-11, với sức gió 120 km/giờ (cao nhất 150 km/giờ).

Do tốc độ di chuyển nhanh, bão được dự báo vẫn duy trì sức mạnh khi băng qua đảo Luzon và có thể tái tổ chức nhanh sau khi vào Biển Đông. Vào khoảng 7 giờ sáng 11-11, bão có thể có sức gió duy trì tối đa khoảng 148 km/giờ, với giật gió mạnh nhất đạt 185 km/giờ.

JTWC lưu ý rằng kịch bản tăng cường nhanh hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, cơ quan này cho biết chưa kích hoạt cảnh báo tăng cường nhanh cho đến khi vùng đối lưu trung tâm của bão hình thành rõ ràng. Hiện tại một số tín hiệu về khả năng tăng cường nhanh có thể là “tín hiệu giả”.

Theo biểu đồ hướng đi, nếu tiếp tục đi thẳng và tăng cường độ, bão Fung-wong có thể sẽ đổ bộ Trung Quốc trong những ngày tiếp theo.