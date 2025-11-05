Xuất hiện dấu hiệu siêu bão số 14 ngay sau bão Kalmaegi 05/11/2025 17:43

(PLO)- Ngay sau khi bão Kalmaegi rời khỏi Philippines, một áp thấp nhiệt đới mới bắt đầu hình thành ngoài khơi đông bắc đảo Mindanao, dự đoán sẽ tiến vào Philippines vào cuối tuần này.

Ngay sau khi bão Kalmaegi rời khỏi Philippines vào ngày 5-11, một áp thấp nhiệt đới mới bắt đầu hình thành ngoài khơi đông bắc đảo Mindanao (Philippines), đài ABS-CBN News ngày 5-11 dẫn thông cáo của Cơ quan Thiên văn, Địa Vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA).

Theo PAGASA, nhiễu động thời tiết đang được theo dõi bên ngoài Philippines có thể đổ bộ vào đất liền với cường độ cực đại ở cấp siêu bão vào đầu tuần sau.

Áp thấp mới gần Philippines ngày 5-11. Ảnh: RAMB/US NOAA/Himawari

PAGASA cho biết siêu bão tiềm tàng này có thể đổ bộ vào khu vực Trung Luzon hoặc Bắc Luzon.

Lúc 10 giờ sáng 5-11 (giờ địa phương), tâm áp thấp nhiệt đới được xác định ở vị trí cách đông bắc đảo Mindanao khoảng 1.835 km.

Áp thấp này có sức gió duy trì ở mức 55 km/giờ, giật đến 70 km/giờ, và đang di chuyển theo hướng đông với tốc độ 10 km/giờ. Dự kiến từ ngày 6-11, bão sẽ mạnh dần lên và tăng tốc khi di chuyển theo hướng tây bắc.

Nhiễu động có thể đi vào khu vực Philippines vào cuối ngày 7 hoặc rạng sáng 8-11 dưới dạng một cơn bão mạnh.

Nếu vào đất liền, cơn bão sẽ được đặt tên địa phương là Uwan - cơn bão thứ hai trong tháng 11 và là cơn bão thứ 21 trong năm nay tại Philippines.

Uwan dự kiến sẽ tiếp tục mạnh lên, đạt cấp siêu bão khi còn ở trên biển Philippines.

PAGASA cho biết điều kiện thời tiết tại khu vực Bắc Luzon có thể bắt đầu xấu đi từ ngày 9-11.

Ông Nathaniel Servando - Giám đốc PAGASA cho biết với truyền thông địa phương rằng áp thấp này được dự báo sẽ di chuyển chậm lại và “thỉnh thoảng có thể di chuyển thất thường”.

Nếu đi vào Việt Nam, cơn bão này sẽ trở thành bão số 14.