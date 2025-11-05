Bão Kalmaegi gây lũ khủng khiếp tại Philippines, 66 người thiệt mạng, khả năng còn nhiều hơn 05/11/2025 09:35

(PLO)- Ít nhất 66 người đã thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa khi mưa lớn do bão Kalmaegi gây ngập lụt tại nhiều khu vực miền Trung Philippines.

Tính đến sáng 5-11 (giờ địa phương), Philippines ghi nhận ít nhất 66 người đã thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa khi mưa lớn do bão Kalmaegi gây ngập lụt tại nhiều khu vực miền Trung Philippines, theo hãng tin AFP.

Nước lũ được mô tả là “chưa từng có tiền lệ” đã tràn qua các thị trấn và thành phố, cuốn trôi ô tô, xe tải và thậm chí cả những container hàng khổng lồ.

Ông Rafaelito Alejandro, Phó Cục trưởng Cơ quan Phòng vệ Dân sự, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh địa phương DZMM rằng tỉnh Cebu chiếm 49 trong tổng số người chết do bão. Ông cũng xác nhận con số thiệt mạng trên toàn Philippines là 66.

“Các thành phố, những khu vực đô thị hóa cao, đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do lũ” - ông Alejandro nói, đồng thời cho biết vẫn còn 26 người mất tích.

“Tất cả các vùng ngập hiện đã rút nước. Thách thức của chúng tôi bây giờ là dọn dẹp đống đổ nát” - ông nói thêm.

Lực lượng cứu hộ giải cứu người dân mắc kẹt do nước lũ dâng từ bão Kalmaegi ngày 4-11. Ảnh: AFP

Người dân thu gom dừa dạt vào bờ biển do cơn bão Kalmaegi tại tỉnh Leyte (Philippines) ngày 4-11. Ảnh: AFP

Trong vòng 24 giờ trước khi bão Kalmaegi (Philippines gọi là bão Tino) đổ bộ, khu vực quanh TP Cebu đã hứng lượng mưa lên tới 183 mm - vượt xa mức trung bình tháng là 131 mm.

“Tình hình ở Cebu thực sự chưa từng có tiền lệ” - Thống đốc tỉnh Cebu, bà Pamela Baricuatro, nói hôm 4-11.

“Chúng tôi nghĩ gió mới là phần nguy hiểm, nhưng chính nước lũ mới thực sự đe dọa người dân. Nước lũ thật sự quá khủng khiếp” - bà nói thêm.

Quan chức phụ trách phòng chống thiên tai địa phương, bà Ethel Minoza nói với AFP rằng thi thể 2 trẻ em đã được tìm thấy ở TP Cebu. Lực lượng cứu hộ vẫn đang cố gắng tiếp cận những người dân bị kẹt trong nước lũ ở TP này.

Hiện bão Kalmaegi đang di chuyển về phía tây qua quần đảo Visayas, suy yếu nhẹ với sức gió 120 km/giờ và gió giật 165 km/giờ.