Bão Kalmaegi vào Biển Đông, đang lao nhanh về đất liền miền Trung 05/11/2025 06:28

(PLO)- Sáng sớm nay, bão Kalmaegi đã đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 năm 2025.

Sáng sớm nay (5-11), bão Kalmaegi đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 trên Biển Đông trong năm 2025.

Bão đang di chuyển rất nhanh về phía đất liền miền Trung

Hồi 4 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,4 độ Vĩ Bắc; 119,4 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 560km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149 km/giờ), giật cấp 16.

Sau khi vào Biển Đông, bão vẫn di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khá nhanh, trung bình 20-25km/h và tiếp tục mạnh thêm.

Dự báo khoảng 4 giờ sáng mai, bão cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 550km về phía Đông Đông Nam. Cường độ bão lúc này đã mạnh lên cấp 14, giật cấp 17.

Dự báo hướng di chuyển và vùng ảnh hưởng của bão số 13.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định: Vĩ tuyến 10,00N-14,50N; phía Đông kinh tuyến 112,00E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 ở khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa).

Dự báo hoàn lưu cơn bão số 13 lần này rất mạnh, vì vậy khu vực ven biển, đặc biệt đặc khu Lý Sơn, cần hết sức lưu ý. Chính quyền và người dân cần chuẩn bị các giải pháp ứng phó, phòng tránh gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo khoảng chiều mai, bão đi vào vùng biển các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ, sau đó đi vào đất liền khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Cảnh báo dông lốc, gió giật trước bão

Lưu ý đây là cơn bão rất mạnh với hoàn lưu tương đối đối xứng. Trước khi xuất hiện mưa và gió mạnh trên đất liền, trong khoảng ngày 6-11, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra hiện tượng dông lốc, gió giật mạnh do lốc xoáy, đặc biệt ở phần phía trước của hoàn lưu cơn bão.

Theo kịch bản dự báo hiện nay, với hướng di chuyển và cường độ như hiện tại, trên khu vực biển Đông, đặc biệt vùng giữa biển Đông bao gồm đặc khu Trường Sa, hoạt động tàu thuyền cần di chuyển tránh bão.

Đối với khu vực biển ven bờ, các tàu thuyền neo đậu cũng như các lồng bè nuôi trồng thủy sản sẽ chịu tác động rất lớn từ gió mạnh và sóng lớn. Vì vậy, chính quyền địa phương và người dân cần có các biện pháp ứng phó kịp thời để hạn chế thiệt hại.

Ngoài ra, sóng ven bờ dự báo cũng rất lớn trong các ngày mùng 6, mùng 7 và mùng 8 – trùng với kỳ triều cường cao ở khu vực Trung Bộ. Sự kết hợp giữa triều cường, nước dâng do bão và sóng lớn làm tăng nguy cơ ngập úng khu vực ven biển và tác động lên đê kè.

Các khu vực ven biển, đặc biệt ở Nam Trung Bộ và Trung Trung Bộ, cần lưu ý đặc biệt, bởi trong quá khứ, những khu vực này đã chịu nhiều thiệt hại từ các đợt bão và triều cường.

Sóng lớn, nước biển dâng cao, đe dọa tàu thuyền và nuôi trồng thuỷ sản

Dự báo do ảnh hưởng của bão, trên biển, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 8-11. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17. Sóng biển cao 5,0-7,0m, vùng gần tâm bão cao 8,0-10,0m; biển động dữ dội.

Từ gần sáng ngày mai, vùng biển từ TP. Đà Nẵng đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17. Vùng ven biển từ TP. Huế đến Đắk Lắk sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão cao 6,0-8,0m; biển động dữ dội.

Cảnh báo ảnh hưởng của bão số 13 có thể làm nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển. Ảnh minh hoạ: Nguyễn Do

Nước dâng do bão: Từ chiều tối ngày 6-11, khu vực ven biển từ TP. Huế đến Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực.

Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền: Từ chiều tối ngày mai, trên đất liền ven biển từ Nam Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi-Đắk Lắk), giật cấp 14-15.

Từ tối và đêm mai, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Mưa lớn: Từ ngày mai đến 7-11, khu vực từ TP. Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt. Khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP. Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450mm/đợt.

Từ ngày 8-11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm, nhưng lại dịch chuyển lên phía bắc. Từ ngày 7 đến 8-11 khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm/đợt. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3h).