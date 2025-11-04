Bão Kalmaegi rất mạnh, Việt Nam quyết định phát tin bão khẩn cấp 04/11/2025 18:07

(PLO)- Các chuyên gia đánh giá bão Kalmaegi di chuyển tương đối nhanh, các dự báo hiện tại cho thấy bão rất mạnh.

Chiều 4-11, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, cho biết lúc 16 giờ, bão Kalmaegi đang ở trên vùng biển phía tây khu vực miền Trung Philippines với cường độ cấp 13, giật cấp 16.

Sớm mai bão Kalmaegi vào Biển Đông

Ông Khiêm đánh giá bão Kalmaegi có tốc độ di chuyển tương đối nhanh. Các dự báo hiện tại cho thấy bão rất mạnh, khi đến gần đất liền nước ta có rất ít yếu tố có thể làm bão giảm cấp nhanh.

"Căn cứ theo quyết định 18/2021 của Thủ tướng Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai, lúc 17 giờ chiều nay, dù bão chưa chính thức vào Biển Đông, nhưng cơ quan Khí tượng Thuỷ văn quốc gia đã quyết định ban hành tin bão khẩn cấp để nâng cao cảnh giác về tác động của cơn bão này những ngày tới”, ông Khiêm nói.

Lúc 17 giờ chiều nay, dù bão chưa vào Biển Đông nhưng cơ quan Khí tượng Thuỷ văn quốc gia đã quyết định ban hành tin bão khẩn cấp.

Theo dự báo hiện tại của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, sáng sớm 5-11, bão Kalmaegi đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 13 năm 2025. Sau khi vào Biển Đông, bão đi rất nhanh, cường độ có khả năng tiếp tục mạnh thêm.

“Qua thảo luận với các trung tâm bão quốc tế như Nhật Bản, Trung Quốc… và qua phân tích dữ liệu hệ thống quan trắc, chúng tôi nhận định bão số 13 sẽ đạt cường độ cực đại khi bão vào đến đặc khu Trường Sa.

Khoảng ngày 6-11, bão có thể đạt cấp 14, giật cấp 16-17. Một số mô hình còn tính toán cường độ bão khi ở đặc khu Trường Sa có thể trên cấp 14”, ông Khiêm cho hay.

Đêm 6-11, bão có thể ảnh hưởng trực tiếp Đà Nẵng đến Khánh Hòa

Theo dự báo, khoảng chiều 6-11, bão số 13 sẽ di chuyển vào vùng biển miền Trung. Từ đêm 6-11, bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, gây gió mạnh. Vùng ven biển có thể có gió bão mạnh từ cấp 10-12, giật cấp 15, sâu trong đất liền có khả năng có gió bão mạnh cấp 7-9, giật cấp 13-14.

Mưa lớn sẽ xảy ra từ đêm 6-11 đến ngày 9-11, khu vực mưa to tập trung ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Đắk Lắk.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia thông tin về diễn biến bão Kalmaegi. Ảnh: AH

Theo đánh giá của các chuyên gia khí tượng, đây là một cơn bão có cường độ rất mạnh, hoàn lưu bão rộng, gió mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh/thành phố ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk.

Đường đi và tác động của bão số 13 tương tự với cơn bão số số 12 (Damrey) năm 2017 và cơn bão số 9 (Molave) năm 2018.

Do vậy các bộ, ngành, địa phương, người dân cần tiếp tục theo dõi do các kịch bản về cường độ và hướng di chuyển của bão, vùng tâm mưa và lượng mưa có khả năng còn biến động trong những ngày tới.

Cảnh báo tác động của bão trên biển và đất liền

Dự báo do ảnh hưởng của bão số 13, khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) gió mạnh dần lên cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9-11; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 5,0-7,0m, vùng gần tâm bão cao 8,0-10,0m. Biển động dữ dội.

Từ gần sáng 6-11, vùng biển từ TP Đà Nẵng đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão cao 6,0-8,0m. Biển động dữ dội.

Khu vực ven biển từ TP Huế đến Đắk Lắk có nước dâng do bão cao từ 0,3-0,6m.

Từ chiều tối 5-11, khu vực ven biển từ TP Huế đến Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực.

Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Từ chiều tối 6-11, trên đất liền ven biển từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi và Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trong tâm là phía đông các tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk), giật cấp 14-15.

Từ tối và đêm 6-11, phía Tây tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Hiện nay không khí lạnh đang suy yếu, các ngày 6, 7-11 chưa có dấu hiệu tăng cường trở lại, thời gian này hoạt động của đới gió đông không mạnh nên mưa chủ yếu do hoàn lưu xa của bão số 13:

Từ ngày 6 đến 7-11, khu vực từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt; khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi trên 450mm/đợt. Từ ngày 8-11 mưa lớn ở các khu vực nói trên khả năng có xu thế giảm.

Từ ngày 7 đến ngày 8-11 khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, cục bộ có nơi trên 200mm/đợt. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3h)

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.