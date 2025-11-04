Lâm Đồng khẩn cấp ứng phó bão Kalmaegi 04/11/2025 21:25

(PLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi đang di chuyển nhanh vào Biển Đông, tỉnh Lâm Đồng có chỉ đạo khẩn cấp ứng phó bão và mưa lũ sau bão.

Chiều 4-11, UBND tỉnh Lâm Đồng phát đi văn bản chỉ đạo khẩn về công tác ứng phó bão Kalmaegi.

Theo đó, các địa phương và đơn vị liên quan được yêu cầu theo dõi sát diễn biến thời tiết, thông tin kịp thời đến người dân, không để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là trong phòng chống bão.

Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển Lâm Đồng được yêu cầu chủ động tránh trú bão, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Ảnh: CHÍNH THÀNH

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các địa phương rà soát khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ sạt lở để chủ động phương án di dời dân đến nơi an toàn.

Các chủ hồ thủy lợi, thủy điện phải giám sát chặt mực nước, vận hành hồ chứa đúng quy trình nhằm đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.

Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận hướng dẫn tàu thuyền trên biển chủ động tránh trú bão, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho ngư dân.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, theo dõi và tổng hợp tình hình, tham mưu phương án ứng phó; Sở Xây dựng cùng các ngành liên quan kiểm tra an toàn công trình, hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Đồng thời, Đài Khí tượng thủy văn và các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường cảnh báo, tuyên truyền giúp người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại khi bão đổ bộ.