Quảng Ngãi kích hoạt phương án khẩn cấp ứng phó bão Kalmaegi 04/11/2025 20:25

(PLO)- Tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các đơn vị, địa phương rà soát, chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, đặc biệt là tại các khu vực xung yếu, ven biển.

Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi đang tiến gần Biển Đông, UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Công văn số chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc và chính quyền địa phương chủ động triển khai biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện trên biển.

Theo công văn, các cơ quan, đơn vị và địa phương được yêu cầu theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo của cơ quan khí tượng; thường xuyên thông báo cho tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Hiện Quảng Ngãi có 6.005 tàu neo đậu an toàn tại các bến.



UBND tỉnh cũng chỉ đạo rà soát, chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với bão mạnh và mưa lũ sau bão, đặc biệt là tại các khu vực xung yếu, ven biển, vùng trũng thấp; phân công thành viên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp mình bám địa bàn để hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành tại chỗ.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi được giao theo dõi chặt chẽ, dự báo kịp thời diễn biến của bão Kalmaegi, cung cấp thông tin nhanh, chính xác đến các cấp chính quyền và người dân. Các cơ quan báo chí trên địa bàn được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, cập nhật thông tin bão để người dân chủ động phòng tránh.

UBND tỉnh cũng giao Sở NN&MT cùng Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh tổ chức trực ban nghiêm túc, báo cáo thường xuyên về tình hình ứng phó và diễn biến bão đến Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, UBND tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

Theo Báo cáo nhanh số 1 của Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 17 giờ ngày 4-11, tổng số tàu cá toàn tỉnh là 6.422 chiếc. Trong đó có 417 tàu với 4.753 lao động đang hoạt động trên các vùng biển. Cụ thể: vùng Vịnh Bắc Bộ có 64 tàu/397 lao động; Hoàng Sa 30 tàu/209 lao động; giữa Biển Đông, Trường Sa và DK1 có 210 tàu/3.328 lao động; Nam Biển Đông 57 tàu/440 lao động; vùng biển Quảng Ngãi 56 tàu/379 lao động. Tất cả các phương tiện đã nhận được thông tin về diễn biến, hướng di chuyển của bão.

Hiện có 6.005 tàu neo đậu an toàn tại các bến. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã ban hành Công điện số 5695/CĐ-BCH yêu cầu các ngành, địa phương chủ động ứng phó với bão gần Biển Đông; UBND các xã, phường ven biển, đặc khu Lý Sơn và Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục duy trì thông tin liên lạc, thông báo cho ngư dân chủ động phòng tránh, đồng thời duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.