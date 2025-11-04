Quảng Ngãi: 4 người chết, 7 người bị thương, thiệt hại trên 1.900 tỉ đồng do mưa lũ 04/11/2025 19:40

(PLO)- Đợt mưa lũ cuối tháng 10, đầu tháng 11-2025 làm tỉnh Quảng Ngãi thiệt hại nghiêm trọng về người, cơ sở hạ tầng, ước tính hơn 1.900 tỉ đồng.

Ngày 4-11, UBND tỉnh Quảng Ngãi có báo cáo tình hình triển khai công tác ứng phó mưa lũ, sạt lở đất trên địa bàn.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 25-10 đến 2-11, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Thời điểm cao điểm nhất, lượng mưa đo được lên đến 1.764 mm. Mưa lớn làm lũ trên các sông ở Quảng Ngãi dâng cao, gây ngập úng diện rộng nhiều khu dân cư; khiến 5.448 nhà ở bị ngập, 27 căn nhà bị sập đổ, 97 căn nhà bị hư hỏng…

Nước lũ dâng cao nhiều nơi ở Quảng Ngãi.

Thống kê thiệt hại ban đầu, tỉnh Quảng Ngãi có bảy người bị thương, hai người mất tích, bốn người chết do mưa lũ. Có 48 điểm trường bị thiệt hại, hai trạm y tế hư hỏng, nhiều diện tích nông nghiệp bị hư hại...

Nhiều nhà dân bị hư hỏng do mưa lũ.

Ngoài ra, mưa lũ còn làm hàng loạt các công trình thủy lợi, các tuyến giao thông huyết mạch, đường tỉnh, đường giao thông xã hư hỏng, sạt lở, chia cắt. Thống kê sơ bộ, giá trị thiệt hại đến hiện tại ước tính 1.924 tỉ đồng.

Nhiều tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở, chia cắt.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Chính phủ xem xét tiếp tục hỗ trợ cho tỉnh 10.000 thùng mì ăn liền, hai tấn lương khô; hỗ trợ 1.920 tỉ đồng để tái thiết sau thiên tai như khắc phục sạt lở, hư hỏng công trình giao thông, công trình thủy lợi, cơ sở hạ tầng.

Trước đó, Chính phủ đã hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi 100 tỉ đồng, 5.000 tấn gạo để khắc phục thiệt hại ban đầu do thiên tai gây ra.