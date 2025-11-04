Quảng Ngãi: Kiệt sức vì mưa lũ thất thường, loay hoay 1 tuần 3 lần dọn lũ 04/11/2025 09:31

(PLO)- Nước lên cao rồi rút, sau đó lại dâng cao rồi rút khiến người dân Quảng Ngãi chật vật trong cơn lũ dữ.

Sau gần một tuần mưa lớn, người dân Quảng Ngãi kiệt sức vì nước lũ dâng rồi rút thất thường, nước tràn vào nhà cửa, trường học đến 3 lần, khiến cuộc sống bị đảo lộn, việc dọn dẹp, khắc phục kéo dài triền miên.

Nước lũ còn dâng cao tại khu vực thôn Đông Yên 2, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Nước lũ lên xuống thất thường

Ngày 4-11, theo ghi nhận của phóng viên PLO, tại thôn Đông Yên 2 (xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), người dân tất bật xịt rửa, quét dọn lớp bùn đất dày đặc phủ kín sân nhà, ngõ xóm. Mỗi bước chân đi đều lún sâu trong bùn non, trơn trợt, rất khó lau dọn.

Người dân thôn Đông Yên 2 chật vật đi lại trong nước lũ.

Ở ngoài đường, nước vẫn còn ngập sâu đến khoảng 50cm, xe máy liên tục bị chết máy khiến nhiều người phải đẩy bộ. Riêng xe ô tô, xe tải, người dân bỏ ở khu vực khô rồi đi bộ vào nhà.

Mưa lũ, nước lớn khiến việc đi lại, sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Thức (69 tuổi, thôn Đông Yên) cho biết trong đợt mưa lũ này, nước đã tràn vào nhà ông đến 3 lần.

Ông Nguyễn Thức đã phải dọn nhà liên tục vì nước lũ lên xuống thất thường.

“Cứ 2 ngày nước rút thì hôm sau lại lên. Nhà có 2 vợ chồng già, con cái đi làm hết nên mỗi lần nước dâng lại phải kê đồ, dọn bùn, rồi dọn lại lần nữa. Gần 70 tuổi rồi, tôi chưa thấy trận lũ nào kéo dài và thất thường như vậy”, ông Thức than thở.

Còn bà Nguyễn Thị Tính (53 tuổi, thôn Đông Yên 2) chia sẻ bà cảm thấy kiệt sức khi nước lũ lên xuống liên tục.

Việc buôn bán của bà Tính cũng khó khăn vì nước lũ kéo dài.

“Cứ dọn nhà sạch sẽ xong, hôm sau nước lại tràn vào. Nhà có người già, việc sơ tán hay dọn dẹp đều rất khó khăn. Buôn bán thì ế ẩm, chẳng biết đến bao giờ cảnh này mới chấm dứt”, bà Tính thở dài.

Nước lên 6 lần, 3 lần dọn trường “công cốc”

Không chỉ nhà dân, nhiều điểm trường và cơ sở công cộng ở Bình Dương cũng bị ngập sâu. Tại Trường Mầm non Bình Dương, sáng 3-11, hàng chục giáo viên tất bật dọn bùn non trong sân, lau chùi bàn ghế để sớm đón học sinh trở lại.

Trường Mầm non Bình Dương, nơi có hơn 200 học sinh đang theo học.

Bà Phạm Thị Kim Chi, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Dương, cho biết đây là lần thứ ba trường phải huy động giáo viên đến dọn dẹp sau lũ. Nước lũ lên cao đến 6 lần. Mỗi lần nước rút, trường lại huy động toàn bộ 28 giáo viên cùng tiến hành quét dọn để sẵn sàng đón học sinh trở lại.

Các giáo viên Trường Mầm non Bình Dương đã 3 lần dọn trường trong vòng 1 tuần.

Tuy nhiên, cứ mỗi lần dọn dẹp xong xuôi, nước lũ lại lên cao khiến việc dọn dẹp vừa xong trở nên vô nghĩa.

“Trước đó, bộ đội cũng đã giúp chúng tôi dọn sạch, nhưng nước lại lên khiến trường tiếp tục ngập. Nước lũ cứ lên rồi rút xuống, giáo viên rất vất vả, mà cũng lo cho các em nhỏ khi trường lớp chưa ổn định”, bà Chi nói.

Đến hết ngày 3-11, hàng chục giáo viên đã tập trung dọn dẹp trường, cơ bản hoàn tất. Hiệu trưởng cho biết trường dự kiến đón học sinh trở lại vào ngày hôm sau.