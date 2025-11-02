Vụ sập cầu cô lập 1.280 người ở Quảng Ngãi: Đã làm cầu tạm 02/11/2025 19:58

Chiều 2-11, tại cầu Cây Sung (thôn Phước An, xã Bình Minh, Quảng Ngãi) bị sập vào sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã dựng cầu tạm, khắc phục tình trạng cô lập của 316 hộ dân với 1.280 người.

Các đơn vị khẩn trương lắp cầu tạm.

Cầu tạm được dựng bằng nhiều thanh sắt lớn, kết nối hai điểm sập. Cầu thông tạm cho phép người dân lưu thông qua lại bằng xe gắn máy.

Dự kiến, trong ngày mai, các đơn vị sẽ hoàn thiện cầu tạm, phục vụ các phương tiện là ô tô qua lại, vận chuyển nhu yếu phẩm, hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn cho 1.280 người đang bị cô lập.

Hiện trường vụ sập cầu Cây Sung vào sáng 2-11.

Như PLO đã đưa tin, khoảng 5 giờ 15 sáng 2-11, cầu Cây Sung bị đổ sập, lúc này có một người dân đang điều khiển xe máy qua cầu. Sự việc khiến cả người và phương tiện rơi xuống sông. Phát hiện có người rơi xuống nước, người dân nhanh chóng hỗ trợ cứu nạn nhân.

Cầu sập khiến 316 hộ dân với 1.280 người bị cô lập.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình Minh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, giăng dây cảnh báo và cử người túc trực cấm các loại phương tiện di chuyển qua khu vực cầu nhằm đảm bảo an toàn.

Đồng thời, UBND xã báo cáo cho UBND tỉnh Quảng Ngãi về sự việc. Sự cố sập cầu Cây Sung đã làm cô lập 316 hộ dân với 1.280 người sống tại ba xóm thuộc thôn Phước An.

Lãnh đạo xã Bình Minh đang chỉ đạo triển khai các biện pháp khắc phục tạm thời cũng như tìm phương án bảo đảm lưu thông bằng phương tiện ghe, cano để vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết cho các hộ dân đang bị cô lập.