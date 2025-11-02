Hiện trường vụ sập cầu ở Quảng Ngãi làm 1 người rơi xuống sông,1.280 người bị cô lập 02/11/2025 12:28

(PLO)- Sự cố sập cầu Cây Sung (xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi) khiến 1 người đi xe máy rơi xuống sông, cô lập 316 hộ dân với 1.280 nhân khẩu.

Ông Phạm Quang Sự, Chủ tịch UBND xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sáng cùng ngày, cầu Cây Sung, thuộc thôn Phước An đã bị đổ sập.

Lúc này một người dân đang điều khiển xe máy qua cầu, sập cầu khiến cả người và phương tiện rơi xuống sông. Phát hiện có người rơi xuống nước, người dân nhanh chóng hỗ trợ cứu nạn nhân.

Theo đó, cầu Cây Sung có chiều dài 12 m, chiều ngang 5 m, nối ba xóm ở thôn Phước An gồm: Châu Lộc, Châu Bình và Châu Long. Sự cố sập cầu đã làm cô lập 316 hộ dân với 1.280 nhân khẩu.