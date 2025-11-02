Tàu chở 175.000 tấn quặng sắt mắc cạn ở Dung Quất, nguy cơ tràn dầu 02/11/2025 16:18

(PLO)- Tàu hàng chở gần 175.000 tấn quặng sắt bị mắc cạn ở vùng biển Dung Quất, Quảng Ngãi có nguy cơ chìm, tràn dầu ra môi trường.

Chiều 2-11, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Dung Quất thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các lực lượng chức năng đang phối hợp ứng cứu tàu hàng chở gần 175.000 tấn quặng sắt bị mắc cạn ở vùng biển Dung Quất, nguy cơ chìm, tràn dầu ra môi trường biển.

Tàu chở quặng sắt quốc tịch Liberia mắc cạn ở vùng biển Dung Quất.

Theo thông tin ban đầu, tàu STAR BUENO có quốc tịch Liberia do Công ty TNHH Thương mại & logistic Thái Bình Dương làm đại lý, chở theo 22 thuyền viên (quốc tịch Philippines và Ukraine) cùng gần 175.000 tấn quặng sắt, hành trình từ Nam Phi đến cảng Dung Quất để nhập cảnh Việt Nam.

Khoảng 18 giờ 15 ngày 25-10, khi đang neo chờ hướng dẫn vào cảng, do ảnh hưởng của sóng lớn, tàu bị đánh trôi neo và mắc cạn. Đến 8 giờ ngày 29-10, tàu tự nổi trở lại. Tuy nhiên, thuyền trưởng xác nhận các hầm số 1, 5, 7 đã bị nước biển xâm nhập. Thủy thủ đoàn đang sử dụng máy bơm di động để bơm nước ra ngoài nhằm khắc phục tạm thời.

Việc cứu hộ gặp khó khăn do vùng biển có gió to, sóng lớn.

Trong quá trình mắc cạn, thuyền trưởng đã chủ động liên hệ đại lý tàu biển, các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, do thời tiết xấu kéo dài, thông tin báo cáo chưa được kịp thời. Hiện sức khỏe các thuyền viên vẫn ổn định.

Lực lượng Biên phòng, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi đã cấp phép cho các phương tiện đến hỗ trợ ứng cứu. Tuy nhiên, khu vực biển Dung Quất hiện có gió cấp 5-6, giật cấp 8, sóng cao 2-3 m, gây khó khăn cho công tác cứu hộ.

Do tàu có tải trọng lớn và đang trong tình trạng hư hỏng nặng, lực lượng chức năng lo ngại nguy cơ chìm tàu dẫn đến tràn dầu, quặng sắt trôi xuống biển, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.

Hiện các đơn vị đang khẩn trương triển khai phương án ứng phó, đề phòng sự cố môi trường xảy ra.