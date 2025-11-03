Tìm thấy thi thể người dân bị nước cuốn trôi ở Quảng Ngãi 03/11/2025 20:43

(PLO)- Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người bị nước cuốn tại khu vực cầu Tân Đức, thôn Định Tân, xã Đông Sơn, Quảng Ngãi.

Ngày 3-11, cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) phối hợp lực lượng chức năng tìm thấy thi thể người bị nước cuốn tại xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Từ ngày 1 đến 3-11, sau khi nhận được tin báo có người mất tích do lũ cuốn, cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã huy động lực lượng phối hợp với chính quyền xã Đông Sơn và các chủ phương tiện trên địa bàn tổ chức tìm kiếm dọc khu vực sông Trà Bồng.

Cơ quan chức năng huy động lực lượng tìm kiếm dọc sông Trà.

Đến khoảng 8 giờ 35 phút ngày 3-11, ông NMH (trú thôn Châu Thuận Nông, xã Đông Sơn) trong lúc làm nước cho ghe tại khu vực cầu Tân Đức (thôn Định Tân) phát hiện một thi thể nổi trên sông, cách vị trí neo đậu khoảng 10 m, nghi là nạn nhân mất tích hôm 1-11.

Ông Hảnh lập tức báo cho lực lượng tìm kiếm đang làm nhiệm vụ tại khu vực. Khoảng 10 phút sau, thi thể được đưa lên bờ và bàn giao cho gia đình nạn nhân để mai táng theo phong tục địa phương.

Công tác tìm kiếm, cứu hộ được cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 phối hợp cùng chính quyền địa phương triển khai khẩn trương, trách nhiệm, thể hiện tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, giúp gia đình nạn nhân sớm vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống.

Trước đó, lúc 15 giờ phút ngày 1-11, Trạm Biên phòng Sa Kỳ nhận tin báo từ người dân cho biết, trong quá trình sửa máy ở cầu cá tư nhân cây xăng dầu Bình châu đã thấy một nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) chới với giữa dòng nước cách cây xăng dầu Bình Châu khoảng 500 mét.

Ông vương đã hô hoán cho 2 thuyền rập ghẹ gần đó đến cứu vớt nhưng không kịp. Nam thanh niên hiện đang mất tích.