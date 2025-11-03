2 ngọn núi chực chờ đổ sập ở Quảng Ngãi 03/11/2025 09:39

(PLO)- Sạt lở tại núi Hòn Dồ và núi That Xo khiến hàng trăm người phải rời nhà đi tránh trú.

Trước hiểm họa sạt lở núi, hàng trăm người dân ở Quảng Ngãi đã phải rời nhà, sơ tán khẩn cấp đến nơi an toàn.

Núi Hòn Dồ đang sạt lở

Ngày 3-11, UBND xã Trường Giang (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết trong đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 27 đến 30-10, khu vực núi Hòn Dồ đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng với chiều dài khoảng 50 m, khối lượng đất đá trượt xuống ước tính khoảng 1.000 m³.

Sạt lở tại núi Hòn Dồ.

Sạt lở làm ảnh hưởng trực tiếp đến 33 hộ dân (111 người) và gây cản trở lưu thông trên tuyến quốc lộ 24B. Ngoài ra, núi Lách thuộc thôn Hương Nhượng Nam cũng được xác định là khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, đe dọa 31 hộ dân khác.

Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã phải sơ tán, di dời khẩn cấp 43 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm thuộc núi Hòn Dồ. Các hộ được bố trí tạm cư tại nhà văn hóa thôn, nhà tránh lũ, nhà thờ và một số hộ dân ở khu vực an toàn trong địa bàn xã.

Sạt lở 1.000 m³ đất đá gây hư hỏng nhiều nhà dân.

Hiện khu vực núi Hòn Dồ vẫn tiếp tục có dấu hiệu nứt lở, thấm nước, nguy cơ lan rộng nếu mưa kéo dài. UBND xã đã lập chốt kiểm soát tại các tuyến đường dẫn vào khu vực nguy hiểm và khuyến cáo người dân không tự ý quay lại cho đến khi có thông báo mới.

Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra thực tế tại điểm sạt lở ở núi Hòn Dồ.

“Công tác sơ tán, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm đã hoàn tất. Việc sơ tán lần này là biện pháp cần thiết, khẩn cấp nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân. Chính quyền xã đang phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh theo dõi, đánh giá diễn biến địa chất và đề xuất phương án xử lý lâu dài”, ông Trần Đại Dương – Chủ tịch UBND xã Trường Giang nói.

Di dời 27 hộ dân khỏi khu vực sạt lở núi That Xo

Liên quan đến tình hình mưa lũ và sạt lở, sáng cùng ngày, ông Trương Công Lâm, Chủ tịch UBND xã Tây Trà (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết chính quyền địa phương đã hoàn tất việc di dời 27 hộ (100 nhân khẩu) ra khỏi khu vực sạt lở núi That Xo.

Sạt lở xảy ra tại núi That Xo khiến lượng lớn đất đá tràn xuống nhà dân, đường sá.

Theo đó, vào khoảng 1 giờ sáng 31-10, núi That Xo bất ngờ sạt lở. Đến ngày 1-11, tình trạng sạt lở tiếp tục tái diễn, khoảng 900 m³ đất đá trượt xuống làm hư hại nặng trụ sở Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Tây Trà (cũ), cuốn phăng nhà làm việc của Trung tâm này và làm sập hoàn toàn hai ngôi nhà dân.

Nhà dân bị hư hỏng nặng do sạt lở.

Chính quyền xã đã khẩn cấp sơ tán các hộ dân trong vùng ảnh hưởng đến ở xen ghép tại nhà bà con, Nhà văn hoá thôn Trà Nga và Trung tâm Văn hoá Tây Trà (cũ). Người dân được hỗ trợ đầy đủ lương thực, thực phẩm trong thời gian tạm trú.

“Xã đã kích hoạt lực lượng xung kích thôn và người dân tại chỗ để khắc phục tạm thời. Cắm biển cảnh báo, bố trí người chốt chặn tại các vị trí sạt lở, tuyệt đối không cho người và phương tiện lưu thông qua lại nhằm đảm bảo an toàn”, ông Lâm nói.